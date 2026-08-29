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Javier Milei celebró el título mundial de Las Leonas: el eufórico mensaje tras la final ante Países Bajos

Además del Presidente, otros referentes de La Libertad Avanza dejaron sus mensajes de felicitaciones. Patricia Bullrich y Martín Menem se destacaron con sus festejos.

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Javier Milei celebró el título mundial de Las Leonas. (Foto: archivo)

Javier Milei celebró el título mundial de Las Leonas. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei felicitó a Las Leonas luego de la consagración de la Selección argentina femenina de hockey en el Mundial 2026. El mandatario celebró en las redes sociales la agónica victoria ante Países Bajos, que le permitió al conjunto nacional conquistar el tercer título mundial de su historia.

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VAMOS LEONAS CARAJO...!!!”, escribió Milei en su cuenta personal de X pocos minutos después de la definición que coronó al equipo argentino.

El mensaje del Presidente rápidamente tuvo repercusión entre otros integrantes del Gobierno. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartieron la publicación.

También se sumó a los festejos Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien destacó la nueva conquista deportiva para el país. “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, expresó la ex ministra de Seguridad en sus redes sociales tras conocerse el resultado.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli, escribió en X: "¡¡¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026".

Las Leonas campeonas del Mundial 2026: así fue la final ante Países Bajos

La Selección argentina protagonizó una definición cargada de emoción ante Países Bajos. Durante los 60 minutos reglamentarios, el conjunto neerlandés consiguió ponerse en ventaja gracias a un gol de Yibbi Jansen, sin embargo, Las Leonas reaccionaron y encontraron el empate en el último cuarto por medio de María José Granatto, resultado que llevó la definición por el título a los penales australianos.

Allí apareció una de las grandes figuras de la final: Cristina Cosentino. La arquera argentina tuvo una actuación decisiva y logró detener tres penales para mantener con vida al equipo nacional en la definición. Finalmente, Sofía Cairo convirtió el penal que selló la victoria argentina y desató el festejo de Las Leonas.

Con esta consagración, la Selección argentina femenina de hockey consiguió el tercer Mundial de su historia. Los dos títulos anteriores habían llegado en Perth 2002 y Rosario 2010. La conquista volvió a colocar a Las Leonas en lo más alto del hockey internacional y provocó una ola de celebraciones en la Argentina, a la que se sumaron Milei y distintos referentes del Gobierno.

En pocas palabras

  • Milei y funcionarios: El Presidente Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza celebraron la victoria de Las Leonas en el Mundial 2026.
  • Final agónica: Las Leonas vencieron a Países Bajos en penales australianos tras un empate agónico, asegurando su tercer título mundial.
  • Actuación destacada: La arquera Cristina Cosentino fue clave al atajar tres penales, y Sofía Cairo marcó el tanto decisivo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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