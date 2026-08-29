El deseo de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México que la quebró por completo: el video

Sus palabras reflejaron el impacto que el aislamiento está teniendo sobre ella. Lejos de su país y de su familia, la cantante recordó aquellos años en los que sus padres permanecían unidos y manifestó un profundo deseo de poder recuperar, aunque sea simbólicamente, ese momento de su vida.

“Me gustaría volver a ese momento donde había mucha salud, mucha unión y congelarlo, y que mis papás sean eternos para siempre, porque hoy lo que más miedo tengo es que no estén”, confesó entre lágrimas.

El reality acompañó el relato con una de las canciones de la propia Flor Vigna, titulada “Mamá y papá”. Mientras sonaba el tema, las cámaras mostraron fotografías de la infancia de la artista, generando una escena todavía más emotiva.

La letra de la canción expone precisamente el vínculo de la cantante con sus padres y el esfuerzo que ambos realizaron durante su infancia. “Mamá y papá se rompieron noche y día para su niña darle un plato de comida y se perdieron demasiadas alegrías. Cada problema, más equipo y más familia. Mamá y papá se rompieron alma y cuerpo pa’ que la infancia no sea un mal recuerdo. Nos dieron vida, techo y siempre un buen ejemplo. Cómo quisiera poder congelar el tiempo”.

El momento alcanzó su punto más emotivo cuando la canción retomó el mismo deseo que Vigna había expresado poco antes al hablar de sus padres. “Hoy le pedí al cielo solo un favor, que sean eternos”, se escuchó en el cierre del tema.

Por qué Flor Vigna quiso abandonar el juego

De esta manera, el recuerdo de su familia apareció en una semana particularmente complicada para Flor Vigna dentro de La casa de los famosos México. Los conflictos con algunas de sus compañeras y la propia presión que implica permanecer encerrada comenzaron a hacer mella en la argentina.

Uno de los enfrentamientos se produjo con Mariana Ochoa, quien acusó a Vigna de haber armado un romance con Ese Pérez con el objetivo de generar contenido dentro del programa. A eso se sumaron los roces cotidianos con Yanet García, en medio de una convivencia marcada por las tensiones.

La acumulación de situaciones llevó, entonces, a Flor Vigna a reconocer frente a las cámaras que ya no estaba atravesando un buen momento y que incluso había pensado en abandonar el reality. “La verdad es que la estoy pasando muy mal”, admitió la influencer, dejando en evidencia el nivel de desgaste que experimentaba durante su permanencia en la casa.

En medio de esa situación también se refirió a su relación con Pérez y a lo que comenzó a sentir por él dentro del encierro. Vigna reconoció que existía una atracción, aunque explicó que la diferencia de edad entre ambos —ella tiene 32 años y él 26— y determinadas actitudes de él le generaban dificultades.

Flor también explicó que las emociones dentro del reality adquieren una intensidad mucho mayor debido a las condiciones de aislamiento. “Lo que te pasa acá te pasa por diez mil”, señaló al describir la manera en que la convivencia potencia cada sentimiento.

Por ese motivo, Flor Vigna entendió que lo mejor era ponerle un freno a esa situación antes de terminar lastimada emocionalmente. La dinámica del programa también fue clave en su estado de ánimo, ya que cualquier discusión o diferencia cotidiana puede adquirir una dimensión mucho mayor en el contexto del encierro. “Si te peleás con alguien por algo chiquitito, se te hace un mundo”, resumió la artista.

De esta manera, después de más de un mes dentro de La casa de los famosos México, Flor Vigna quedó expuesta a una faceta mucho más vulnerable de su personalidad. La argentina, acostumbrada a desafíos físicos y a demostrar una gran resistencia en distintas competencias, se encontró esta vez frente a un desafío de otra naturaleza.

Antes de llegar a este reality, Vigna había construido buena parte de su trayectoria vinculada al esfuerzo y la competencia. Fue tricampeona en el reality argentino Combate, participó en las veladas de Párense de Manos y viajó a México para competir en Supernova 2026, donde también logró imponerse.

Sin embargo, esta vez el desafío no pasa solamente por una competencia física. La distancia de su familia, el encierro, los conflictos con sus compañeros y los sentimientos que despertaron los recuerdos de su infancia llevaron a Flor Vigna a enfrentarse con un límite diferente.

En ese contexto, el recuerdo de Miguel y Viviana terminó ocupando un lugar central y permitió conocer una faceta íntima de la artista. Entre lágrimas, la cantante dejó en claro cuánto extraña aquella época de unión familiar y cuánto pesa, dentro de la casa, la imposibilidad de volver atrás en el tiempo.