Luis Zahera arrasa en Netflix con este thriller español y la película apenas dura 92 minutos

¿De qué trata El silencio del pantano en Netflix?

La trama presentó a Q, un experiodista que abandonó su antigua profesión para dedicarse a escribir novelas de crímenes. Sus libros alcanzaron popularidad porque estaban inspirados en hechos reales y presentaban situaciones especialmente violentas.

Q no solamente utilizó los crímenes reales como inspiración para sus novelas. También llevó una doble vida como asesino a sueldo, ejecutando sus trabajos con la misma frialdad y precisión que utilizó para construir las historias que posteriormente llevó al papel.

Ese contraste se convirtió en uno de los elementos centrales de El silencio del pantano. La situación cambió cuando recibió una nueva misión. Lo que parecía ser otro encargo terminó conectándolo con una trama de corrupción política y económica que involucró a un importante empresario de la zona.

Según el resumen oficial en Netflix: "Mientras investiga sobre corrupción para su nuevo libro, un exitoso escritor de novelas de crimen borra las líneas entre la ficción y la realidad".

Luis Zahera arrasa en Netflix con El silencio del pantano

La participación de Luis Zahera fue uno de los grandes atractivos de la producción.

El actor español consiguió construir a lo largo de su carrera una identidad muy marcada dentro del cine y la televisión. Sus interpretaciones de personajes temperamentales y marginales lo llevaron a convertirse en uno de los rostros reconocibles del cine español contemporáneo.

Su trabajo en películas como As Bestas y El Reino, además de su participación en Vivir Sin Permiso, reforzó esa imagen de intérprete capaz de moverse dentro de historias cargadas de tensión.

En El silencio del pantano, su presencia volvió a encajar dentro de un relato de características oscuras, donde los personajes estuvieron atravesados por conflictos, secretos y situaciones violentas.

Pedro Alonso dejó atrás a Berlín en La casa de papel

Para buena parte del público internacional, Pedro Alonso quedó asociado a Berlín, el personaje que interpretó en La Casa de Papel.

Andrés de Fonollosa, conocido como Berlín, fue uno de los personajes más reconocidos de la producción española que alcanzó repercusión mundial.

En El silencio del pantano, el actor volvió a formar parte de una historia vinculada al crimen y al suspenso, aunque dentro de un universo diferente.

El elenco principal de El silencio del pantano con Luis Zahera

Pedro Alonso

Nacho Fresneda

Carmina Barrios

José Ángel Egido

Àlex Monner

Raúl Prieto

Maite Sandoval

Javier Godino

Luis Zahera

Miguel de Lira

Mirá el tráiler de El silencio del pantano