En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luis Zahera
Netflix
CINE EN STREAMING

Luis Zahera arrasa en Netflix con este thriller español y la película apenas dura 92 minutos

Esta película española con Luis Zahera llegó a Netflix con una historia de suspenso, crimen y llena de secretos que juega con la realidad.

Banner Seguinos en google DESK
Luis Zahera arrasa en Netflix con este thriller español y la película apenas dura 92 minutos. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con este thriller español y la película apenas dura 92 minutos. (Foto: Archivo)

"El silencio del pantano" en Netflix se convirtió en una de esas películas de suspenso que consiguió atrapar al público con una historia en la que nada parece ser exactamente lo que aparenta. El thriller español, protagonizado por Luis Zahera y Pedro Alonso, rápidamente llamó la atención por su particular combinación de crimen, intriga y una constante confusión entre ficción y realidad.

Leé también Furor en Netflix por el estreno de Mis muertos tristes, la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez
Furor en Netflix por el estreno de Mis muertos tristes, la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Créditos: Netflix)

La película estuvo basada en la novela homónima del escritor Juanjo Braulio y marcó el debut cinematográfico de Marc Vigil, director vinculado a producciones como El Ministerio del Tiempo y Vis a Vis. Desde el comienzo, la historia propuso un escenario inquietante en Valencia, donde los límites entre lo que ocurre y lo que se escribe comenzaron a desaparecer.

Uno de los principales atractivos estuvo en su reparto. Luis Zahera, reconocido por interpretar personajes de carácter fuerte, temperamentales y marginales, asumió uno de los papeles destacados de la producción. El actor español ya había conseguido dos Premios Goya a Mejor Actor de Reparto y había participado en títulos como As Bestas, El Reino y Vivir Sin Permiso.

A su lado apareció Pedro Alonso, conocido internacionalmente por interpretar a Berlín en La Casa de Papel. Su presencia aportó otra de las claves de la película, ya que el actor construyó a un personaje atrapado en una historia en la que las fronteras entre su trabajo, sus secretos y la violencia se volvieron cada vez más difíciles de distinguir.

¿De qué trata El silencio del pantano en Netflix?

La trama presentó a Q, un experiodista que abandonó su antigua profesión para dedicarse a escribir novelas de crímenes. Sus libros alcanzaron popularidad porque estaban inspirados en hechos reales y presentaban situaciones especialmente violentas.

Q no solamente utilizó los crímenes reales como inspiración para sus novelas. También llevó una doble vida como asesino a sueldo, ejecutando sus trabajos con la misma frialdad y precisión que utilizó para construir las historias que posteriormente llevó al papel.

Ese contraste se convirtió en uno de los elementos centrales de El silencio del pantano. La situación cambió cuando recibió una nueva misión. Lo que parecía ser otro encargo terminó conectándolo con una trama de corrupción política y económica que involucró a un importante empresario de la zona.

Según el resumen oficial en Netflix: "Mientras investiga sobre corrupción para su nuevo libro, un exitoso escritor de novelas de crimen borra las líneas entre la ficción y la realidad".

Luis Zahera arrasa en Netflix con El silencio del pantano

La participación de Luis Zahera fue uno de los grandes atractivos de la producción.

El actor español consiguió construir a lo largo de su carrera una identidad muy marcada dentro del cine y la televisión. Sus interpretaciones de personajes temperamentales y marginales lo llevaron a convertirse en uno de los rostros reconocibles del cine español contemporáneo.

Su trabajo en películas como As Bestas y El Reino, además de su participación en Vivir Sin Permiso, reforzó esa imagen de intérprete capaz de moverse dentro de historias cargadas de tensión.

En El silencio del pantano, su presencia volvió a encajar dentro de un relato de características oscuras, donde los personajes estuvieron atravesados por conflictos, secretos y situaciones violentas.

Pedro Alonso dejó atrás a Berlín en La casa de papel

Para buena parte del público internacional, Pedro Alonso quedó asociado a Berlín, el personaje que interpretó en La Casa de Papel.

Andrés de Fonollosa, conocido como Berlín, fue uno de los personajes más reconocidos de la producción española que alcanzó repercusión mundial.

En El silencio del pantano, el actor volvió a formar parte de una historia vinculada al crimen y al suspenso, aunque dentro de un universo diferente.

El elenco principal de El silencio del pantano con Luis Zahera

  • Pedro Alonso
  • Nacho Fresneda
  • Carmina Barrios
  • José Ángel Egido
  • Àlex Monner
  • Raúl Prieto
  • Maite Sandoval
  • Javier Godino
  • Luis Zahera
  • Miguel de Lira

Mirá el tráiler de El silencio del pantano

En pocas palabras

  • Película de suspenso: "El silencio del pantano" llegó a Netflix con Luis Zahera y Pedro Alonso.
  • Trama intrigante: Un escritor de crímenes que también es asesino a sueldo se ve envuelto en corrupción.
  • Elenco destacado: Luis Zahera, reconocido por sus roles intensos, brilla en este thriller español.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Zahera Netflix película
Notas relacionadas
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año
Netflix estrenó su nueva comedia española con una estrella de "Machos alfa"
Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie que es perfecta para maratonear

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar