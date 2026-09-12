Colapinto, tras terminar 9° en la clasificación en Madrid: "Es una de mis mejores Qualys en la F1"

En la Q2, Colapinto volvió a quedar entre los diez mejores y consiguió el pasaje a la instancia definitiva. Allí terminó de concretar su gran clasificación: en la Q3 marcó 1:32.903, apenas 1,079 segundos por detrás del tiempo de pole de Lando Norris. Además, quedó 0,138 segundos por delante de Arvid Lindblad, que terminó décimo.

La diferencia con su compañero de equipo fue considerable: Gasly quedó eliminado en la Q2 y clasificó 14°, mientras que Colapinto logró avanzar a la última tanda y terminó dentro del top 10. El argentino le sacó 0,751 segundos al francés en la clasificación.

El resultado también cobra relevancia por el rendimiento que había mostrado Alpine durante los entrenamientos. En la tercera práctica, Colapinto había terminado 11° con un tiempo de 1:34.346, mientras que Gasly fue 16°.

Norris se quedó con la pole en el estreno del circuito de Madrid

Lando Norris consiguió la primera pole de la Fórmula 1 en el circuito madrileño con una vuelta de 1:31.824. El piloto de McLaren superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen quedó tercero y Lewis Hamilton, cuarto.

La clasificación tuvo además varios resultados destacados: Charles Leclerc quedó quinto, George Russell sexto y Oscar Piastri séptimo. Entre los eliminados en Q1 estuvieron los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, además de Sergio Pérez.