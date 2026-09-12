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Colapinto, tras terminar 9° en la clasificación en Madrid: "Es una de mis mejores Qualys en la F1"

El piloto argentino de Alpine avanzó hasta la Q3 y terminó 9° en la clasificación del Gran Premio de España.

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Franco Colapinto  avanzó hasta la Q3 y terminó 9° en la clasificación del Gran Premio de España.

Franco Colapinto  avanzó hasta la Q3 y terminó 9° en la clasificación del Gran Premio de España.

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, donde terminó 9°, por delante de su compañero Pierre Gasly. De esta manera, el argentino largará desde la quinta fila en la carrera de este domingo en el circuito Madring de Madrid.

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"Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la Fórmula 1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí", sostuvo el argentino.

En la misma línea, agregó: “Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos”.

Colapinto se metió entre los diez mejores en Madrid

El piloto de Alpine comenzó la clasificación con un registro de 1:33.963 en la Q1, que le permitió finalizar 9° y avanzar al siguiente corte. Gasly también consiguió el pase, aunque quedó dos posiciones por detrás, en el 11° lugar, con 1:34.246.

En la Q2, Colapinto volvió a quedar entre los diez mejores y consiguió el pasaje a la instancia definitiva. Allí terminó de concretar su gran clasificación: en la Q3 marcó 1:32.903, apenas 1,079 segundos por detrás del tiempo de pole de Lando Norris. Además, quedó 0,138 segundos por delante de Arvid Lindblad, que terminó décimo.

La diferencia con su compañero de equipo fue considerable: Gasly quedó eliminado en la Q2 y clasificó 14°, mientras que Colapinto logró avanzar a la última tanda y terminó dentro del top 10. El argentino le sacó 0,751 segundos al francés en la clasificación.

El resultado también cobra relevancia por el rendimiento que había mostrado Alpine durante los entrenamientos. En la tercera práctica, Colapinto había terminado 11° con un tiempo de 1:34.346, mientras que Gasly fue 16°.

Norris se quedó con la pole en el estreno del circuito de Madrid

Lando Norris consiguió la primera pole de la Fórmula 1 en el circuito madrileño con una vuelta de 1:31.824. El piloto de McLaren superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen quedó tercero y Lewis Hamilton, cuarto.

La clasificación tuvo además varios resultados destacados: Charles Leclerc quedó quinto, George Russell sexto y Oscar Piastri séptimo. Entre los eliminados en Q1 estuvieron los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, además de Sergio Pérez.

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