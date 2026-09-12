Detuvieron a un exgoleador del ascenso acusado de reiterados robos a viviendas

Los investigadores buscan establecer su procedencia y si están relacionados con los hechos denunciados.

Además de Paratore, fue detenido Román Ezequiel Molina Ovejero. También fue aprehendido Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque en su caso la intervención estuvo vinculada con una causa contravencional.

La Justicia deberá determinar ahora qué participación tuvo Paratore en los hechos investigados y cuál es la responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados.

Quién es Carlos Alejandro Paratore

Paratore nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 19 de marzo de 1974, y se desempeñó como delantero durante una extensa carrera en el fútbol del ascenso y del interior del país.

Debutó profesionalmente en San Martín de San Juan en 1995 y luego pasó por distintos clubes, entre ellos Independiente Rivadavia, Aldosivi y Atlético Tucumán.

En Aldosivi tuvo una etapa destacada y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera B Nacional en 2005. También jugó en Atlético Tucumán entre 2006 y 2008, cuando el equipo competía en el Argentino A.

A lo largo de su trayectoria también vistió las camisetas de Juventud Alianza, Luján de Cuyo, Huracán de Tres Arroyos, San Martín de Mendoza, Atlético Trinidad e Independiente Villa Obrera, entre otros equipos.