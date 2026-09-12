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Detuvieron a un exgoleador del ascenso acusado de reiterados robos a viviendas

La Justicia investiga su presunta vinculación con una serie de robos y tentativas en viviendas.

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Carlos Alejandro Paratore

Carlos Alejandro Paratore, exdelantero de Atlético Tucumán y otros clubes del ascenso, fue detenido en San Juan en el marco de una investigación por robos a viviendas. Foto: MDZ Online.

Carlos Alejandro Paratore, exdelantero que tuvo una extensa trayectoria en el ascenso y pasó por clubes como Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Independiente Rivadavia y Aldosivi, fue detenido este viernes en el marco de una investigación por una serie de asaltos y tentativas de robo en viviendas.

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El exfutbolista fue interceptado alrededor de las 6 de la mañana en el barrio Aramburu, en Rivadavia, San Juan, cuando circulaba a bordo de un Fiat Palio. El vehículo fue secuestrado por los investigadores, que buscan establecer si habría sido utilizado para trasladarse durante algunos de los hechos.

La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan y reúne distintos expedientes por robos y tentativas de robo ocurridos en Rivadavia, Pocito y Médano de Oro.

Los allanamientos que complican a Paratore

Como parte de la pesquisa, se realizaron allanamientos en los departamentos Rawson y Rivadavia, donde se secuestraron numerosos elementos que serían producto de distintos robos: televisores, computadoras, electrodomésticos, balanzas, bolsos con ropa y otros objetos.

Los investigadores buscan establecer su procedencia y si están relacionados con los hechos denunciados.

Además de Paratore, fue detenido Román Ezequiel Molina Ovejero. También fue aprehendido Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque en su caso la intervención estuvo vinculada con una causa contravencional.

La Justicia deberá determinar ahora qué participación tuvo Paratore en los hechos investigados y cuál es la responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados.

Quién es Carlos Alejandro Paratore

Paratore nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 19 de marzo de 1974, y se desempeñó como delantero durante una extensa carrera en el fútbol del ascenso y del interior del país.

Debutó profesionalmente en San Martín de San Juan en 1995 y luego pasó por distintos clubes, entre ellos Independiente Rivadavia, Aldosivi y Atlético Tucumán.

En Aldosivi tuvo una etapa destacada y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera B Nacional en 2005. También jugó en Atlético Tucumán entre 2006 y 2008, cuando el equipo competía en el Argentino A.

A lo largo de su trayectoria también vistió las camisetas de Juventud Alianza, Luján de Cuyo, Huracán de Tres Arroyos, San Martín de Mendoza, Atlético Trinidad e Independiente Villa Obrera, entre otros equipos.

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