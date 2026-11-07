La tremenda frase de la China Suárez que habría encendido aún más el cruce con Wanda Nara

Por su parte, Eugenia Suárez habría respondido con una sola frase durante el tenso episodio: “Tu película es una mierda”. Además, la periodista aseguró que “Eugenia dio otra versión, contradiciendo a la nena en la calle”.

Otro dato que trascendió sobre el enfrentamiento es que, ante la escalada del conflicto, “la policía le pidió a la China que no se metiera”. Sin embargo, Wanda habría continuado con sus reproches y le habría dicho: “Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha”.

En tanto, también se conoció que Wanda llegó a la propiedad de Mauro Icardi acompañada por Martín Migueles, quien habría sido el primero en recibir el pedido de ayuda de la menor.

Todo esto se suma a la difusión del acta policial que contiene la dramática declaración de la hija de la conductora y los detalles del procedimiento realizado en Nordelta, tras la denuncia contra el futbolista por presunta violencia infantil.

Qué dice el acta policial con la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi tras el episodio en Nordelta

El nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo este viernes un capítulo de extrema tensión en Nordelta, donde un importante operativo policial y la intervención de una ambulancia marcaron el desarrollo de un delicado episodio familiar. Todo comenzó cerca de las 17, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una presunta situación de violencia infantil en una vivienda del Lote 17 del Barrio La Isla, en Villa La Ñata, partido de Tigre.

El procedimiento involucró a efectivos del Comando de Patrullas de Tigre y personal médico, y terminó con la salida de una de las hijas de la expareja junto a su madre, en medio de un fuerte conflicto con el futbolista. Con el correr de las horas, trascendieron detalles del operativo y las declaraciones que quedaron documentadas en el acta policial.

La información fue revelada inicialmente por Yanina Latorre durante la emisión de SQP (América TV) y luego tuvo continuidad en LAM. Además, la conductora comenzó a difundir en sus historias de Instagram parte de la documentación oficial vinculada con el episodio.

De acuerdo con el informe elaborado por la Oficial Subayudante Elisa Godoy y el Sargento Germán Nievas, los uniformados llegaron al domicilio tras recibir una comunicación del operador de turno. Allí encontraron a Wanda Nara, de 39 años, acompañada por el comerciante Martín Migueles, de 43.

Frente a los policías, la empresaria explicó que había recibido mensajes de su hija a través de iCloud. Según su relato, la menor le había contado que su padre la golpeó y que llevaba varias horas encerrada en su habitación sin haber almorzado. Ante esa advertencia, decidió dirigirse inmediatamente hasta Nordelta.

Al intentar ingresar a la propiedad para tomar contacto con quienes estaban en el interior, los efectivos fueron interceptados por Mauro Icardi, quien se negó a permitirles el acceso y les manifestó: "No voy a hablar con ustedes... Nadie los autorizó a entrar".

Unos diez minutos más tarde, la nena salió de la vivienda. Los policías describieron que estaba llorando desconsoladamente y que tenía medias, pero no calzado. Al reencontrarse con su mamá, realizó una fuerte declaración que quedó registrada en el documento: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó, me dijo que me va a ir a buscar a casa con un móvil y que cuando lleguemos me va a cag... a palos...".

Consultada sobre su estado físico, también manifestó: "Me duele la cabeza y la rodilla izquierda".

Por su parte, durante una conversación con el Oficial Ayudante Agustín Yersul, responsable del Destacamento Policial Villa La Ñata, el delantero explicó que la discusión había comenzado porque no le había permitido asistir a una "juntada de adolescentes".

Además, se negó a entregar las pertenencias de la menor y argumentó que existía una disposición judicial de la UFI Género de Tigre que establecía que debía permanecer bajo su cuidado hasta el 16 de noviembre. En ese sentido, insistió ante los agentes: "Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto".

Ante las molestias físicas que había manifestado la niña, se solicitó asistencia médica. Poco después llegó la ambulancia 69 del Sistema de Emergencias de Tigre (SET), a cargo de la doctora Liliana Giménez (MP 452.713).

Tras examinarla, la profesional constató un traumatismo leve en la rodilla izquierda y recomendó una radiografía de control, aunque descartó lesiones de gravedad que requirieran un traslado urgente. En ese momento, Wanda Nara también informó que su hija tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.

Finalmente, frente a las distintas versiones y la disposición judicial mencionada por Icardi, el oficial Yersul le preguntó directamente a la menor con quién quería retirarse del domicilio. La respuesta fue contundente y quedó plasmada en el acta policial: "Obvio que me quiero ir con mi mamá".