"¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo", describió la cantante sumando el emoji de una cara dando un beso a su explosivo y misterioso mensaje.

Si bien la artista no dio ningún nombre a quién se dirigía con esas palabras la sorpresa se instaló de inmediato entre sus fans virtuales.

Cabe recordar que hace unos meses Karina La Princesita desmintió tener una relación con el rugbier Mateo Carreras ante los rumores que circularon. "No hay nada, no es un Puma, se los juro que no", explicaba ante las cámaras de Infama.

¿Para quién estaba dirigido el picante mensaje de Karina La Princesita?

El Polaco habló de más y mandó al frente a Karina La Princesita

Mirtha Legrand le preguntó directamente al Polaco por Karina La Princesita en su mesa y ahí se despachó con un dato sorpresivo acerca de la madre de su hija Sol.

“¿Qué es de la vida de la Princesita?”, indagó la conductora durante la charla con el invitado en el mes de mayo, y el cantante comentó: "Bien, está cantando y está de novia, la pase bien Kari. Se lo merece, es una genia total", dijo entre risas mandando al frente a su ex sobre su presente sentimental.

Luego, El Polaco comentó cómo fueron sus inicios en el mundo de la música desde muy chico: "Mi mamá me llevaba a la iglesia cuando era muy chico y siempre me gustó cantar, la música y los instrumentos. Y era como que la música me buscó a mí y la vida me fue llevando. Siempre fui caradura y me gustaba llamar la atención", aseguró.