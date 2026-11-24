“Queremos algún tipo de regulación; sobre todo nos hemos referido al mundo infantojuvenil, que es dramático”, afirmó.

El arzobispo también mencionó los casos de suicidio entre jóvenes como una problemática que aparece en los informes que reciben desde las distintas diócesis. Sobre ese tema, pidió tratar la información con responsabilidad y evitar abordajes que puedan generar un efecto contagio.

El pedido de intervención del Estado

Otro de los puntos señalados por el titular del Episcopado fue la necesidad de establecer reglas para las empresas que ofrecen servicios de apuestas online. Colombo consideró que no alcanza con esperar que las propias compañías limiten voluntariamente su actividad.

“No hay autorregulación porque manda la posibilidad de ganar económicamente”, sostuvo. Por eso, reclamó que el Estado establezca normas y criterios claros para regular el funcionamiento de las plataformas.

El representante de la Iglesia aclaró que el planteo no busca cuestionar a las personas que apuestan, sino establecer límites a las empresas y generar mecanismos de protección para los grupos más vulnerables.

También hizo referencia al peso económico de la industria del juego y a los intereses que, según su interpretación, intervienen en la discusión legislativa. “Hay un poderío económico importante, es notorio”, afirmó.

Ludopatía infantil: piden al Banco Central controlar las cuentas de menores de edad. (Foto: iStock)

La carta de la Conferencia Episcopal a los senadores

Las declaraciones de Colombo se conocieron después de que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal difundiera una carta abierta dirigida a los integrantes del Senado. En el documento, la institución pidió que el proyecto sea tratado y aprobado en la sesión prevista para este jueves.

La Iglesia planteó que la ludopatía y la expansión de las apuestas virtuales requieren respuestas institucionales y definió el problema como una cuestión de salud pública.

En la entrevista, Colombo insistió en que los legisladores deben priorizar el impacto social de la iniciativa por encima de las diferencias políticas. “Está por arriba de internas partidarias y por arriba de desafíos ideológicos del modelo; está en juego una cuestión de salud pública”, expresó.

Por último, el arzobispo pidió que la regulación incluya herramientas que puedan aplicarse efectivamente y que protejan a los menores de edad. “Puede haber regulaciones muy nobles, muy extendidas, pero que finalmente son inaplicables. Acá queremos que sean criterios claros”, concluyó.