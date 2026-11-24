1. Fuerza muscular funcional

La fuerza muscular es indispensable para realizar actividades cotidianas, como levantarse de una silla, subir escalones o trasladar objetos. Una manera sencilla de evaluar esta capacidad es mediante el test de levantarse de la silla en 30 segundos.

Para realizarlo, hay que utilizar una silla firme, apoyada contra la pared. Con los brazos cruzados sobre el pecho, se debe contar cuántas veces es posible levantarse por completo y volver a sentarse durante 30 segundos.

El doctor Sanagustín advierte que quienes tienen problemas de equilibrio o riesgo de caídas no deben realizar la prueba a solas. También recomienda interrumpirla inmediatamente si aparece mareo, dolor en el pecho o falta de aire.

Los valores de referencia varían según la edad y el sexo:

Entre los 60 y 64 años: de 14 a 19 repeticiones para los hombres y de 12 a 17 para las mujeres.

Entre los 80 y 84 años: de 10 a 15 repeticiones para los hombres y de 9 a 14 para las mujeres.

Obtener un resultado inferior a esos valores no es motivo de alarma, sino una señal de que es necesario trabajar la fuerza de las piernas.

2. Velocidad al caminar

La velocidad de la marcha funciona como una radiografía del estado general de salud. Caminar requiere la coordinación de los músculos, las articulaciones, el corazón, los pulmones y el sistema encargado del equilibrio.

Para evaluar esta capacidad, el especialista propone medir el tiempo que lleva recorrer cuatro metros a paso habitual, en un pasillo despejado. Si la persona utiliza bastón o andador normalmente, debe mantener su uso durante la prueba.

Completar el trayecto en cuatro segundos o menos indica un ritmo ágil y saludable, equivalente aproximadamente a un metro por segundo. En cambio, tardar cinco segundos o más puede sugerir un rendimiento físico bajo.

Sanagustín recomienda consultar al médico cuando se detecta una disminución progresiva de la velocidad al caminar o una mayor inseguridad durante los desplazamientos.

3. Equilibrio y estabilidad

La estabilidad es fundamental para prevenir caídas. Esta capacidad depende de la integración de distintos sistemas del organismo, entre ellos la visión, el oído interno y los receptores ubicados en los músculos y las articulaciones, que permiten reconocer la posición del cuerpo.

Una de las pruebas propuestas consiste en mantener distintas posiciones durante 10 segundos. Primero, hay que colocar los pies juntos y, después, adoptar la posición semitándem, en la que el talón de un pie toca el dedo gordo del otro.

La evaluación debe realizarse siempre cerca de una pared o de una superficie que permita sujetarse en caso de perder el equilibrio.

Ante una inestabilidad progresiva o mareos frecuentes, es importante consultar al médico para determinar las causas. Además, el especialista advierte que una pérdida brusca de estabilidad, especialmente si aparece junto con debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o visión borrosa, requiere llamar inmediatamente al servicio de emergencias médicas por la posible presencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

4. Resistencia física y reserva funcional

La resistencia física representa la energía disponible para completar las actividades del día sin terminar exhausto. Cuando existe una buena condición física, las tareas habituales demandan aproximadamente entre el 30% y el 40% de la capacidad máxima de una persona.

Sin embargo, cuando se pierde resistencia, esas mismas actividades pueden llegar a exigir cerca del 100% del esfuerzo disponible y provocar una fatiga intensa.

El doctor Sanagustín señala que el agotamiento extremo ante tareas cotidianas requiere una evaluación profesional. Entre las posibles causas que deben descartarse se encuentran la anemia, las enfermedades cardíacas o respiratorias, los trastornos del sueño y los efectos secundarios de algunos medicamentos.

5. Autonomía e independencia personal

La autonomía es el resultado de la integración de todas las capacidades anteriores. Se refleja en la posibilidad de mantener las rutinas, realizar las actividades diarias y continuar con las aficiones personales sin depender de otras personas.

Para evaluar esta capacidad, el especialista propone una pregunta sencilla: "¿Sigo haciendo hoy lo mismo que hacía hace un año?".

Dejar de realizar determinadas actividades por miedo a caerse o por falta de aire puede iniciar un círculo vicioso. La reducción del movimiento favorece el sedentarismo, que a su vez provoca una pérdida de fuerza y dificulta todavía más la movilidad.

Cómo conservar la fuerza, el equilibrio y la resistencia física

Para proteger o recuperar estas capacidades, el doctor Alberto Sanagustín propone una estrategia basada en el ejercicio regular, una alimentación adecuada y el control de posibles señales de alerta.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Entrenamiento de fuerza: realizar ejercicios al menos dos días por semana, trabajando los principales grupos musculares. Se pueden utilizar pesas ligeras, bandas elásticas o el propio peso corporal, mediante movimientos como levantarse de una silla o hacer sentadillas.

Actividad aeróbica: acumular entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, nadar o pedalear. Si se parte de una vida sedentaria, es importante comenzar de manera progresiva.

Ejercicios de equilibrio: incorporar prácticas específicas de estabilidad varias veces por semana. Son especialmente recomendables para las personas mayores de 65 años, ya que ayudan a prevenir caídas.

Alimentación y proteínas: garantizar un aporte adecuado de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Ante una disminución involuntaria de peso o falta de apetito, se recomienda consultar al médico.

Por último, el especialista recuerda que es importante interrumpir cualquier actividad física y buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas como dolor u opresión en el pecho, mareo intenso o falta de aire desproporcionada.

Conservar la autonomía implica mantener las capacidades que permiten desenvolverse en la vida diaria. Por eso, evaluar la fuerza, la marcha, el equilibrio y la resistencia puede ayudar a detectar dificultades y trabajar sobre ellas.