Entonces la conductora cuestionó que su panelista se preocupara tanto por lo que dijeran los demás: "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz". Callejón respondió: "Yo sé lo que van a decir", y Moria insistió: "Pero estás siempre pensando lo que van a decir los demás". Ante la explicación de la actriz de que se divertía con la situación, retrucó: "¿Qué te vas a divertir? Estás siempre pensando en lo malo".

En medio del intercambio salió a relucir que Callejón hace terapia psicológica, y la reacción de la conductora fue filosa. "Sí, voy a la psicóloga", confirmó la panelista. "No se nota. Bueno, más sesiones", disparó Moria.

"¿Cuántas sesiones me recomendás?", le preguntó Callejón, y la diva dijo que no tenía idea porque nunca había hecho terapia. Fue entonces cuando la panelista le puso un freno: "Bueno, entonces, shut up".

Cómo siguió el cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

Las palabras de María Fernanda Callejón no cayeron bien en Moria Casán, que salió al cruce enseguida: "¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar", sentenció, y dejó en evidencia su malestar con la actitud de su compañera.

Lejos de dar por terminado el intercambio, Moria cuestionó los resultados del tratamiento de la actriz: "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis".

"A mí me rinde muy bien", se defendió Callejón. Sin embargo, la última palabra fue de Moria, que cerró con una contundente frase: "Es tu percepción, no es la mía".