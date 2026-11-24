La actuación fue tan buena que el propio medio deportivo destacó que Bastía había tenido "un primer tiempo de lujo", con gol y asistencia incluidos. Sin embargo, el momento más desopilante llegó cuando el Polaco fue reemplazado y protagonizó una reacción que hizo reír a todos los presentes.

Como suele ocurrir cuando una perlita futbolera se vuelve viral, los usuarios no tardaron en sumarse a la broma. La comparación de Bambino Pons con Woody Allen y el aspecto actual del exjugador se convirtieron en uno de los temas más comentados alrededor del video.

"Soltaaa, Polaco, soltaaa!!", escribió un usuario, mientras que otro apuntó directamente al look del exfutbolista: "Pero el peinado del Polaco Bastía se llevó todas las miradas".

También aparecieron comentarios mucho más filosos: "Dignidad salió del grupo jajajaja" y "Tiene los bigotes en la frente", fueron algunas de las ocurrencias que circularon entre los usuarios.

Más allá de las bromas, Bastía dejó una de las actuaciones destacadas del encuentro y volvió a mostrar que su talento sigue vigente. La comparación de Pons aportó el condimento humorístico, pero el Polaco se encargó de responder donde mejor sabe: con la pelota en los pies.

La Copa Potrero 2026 se disputó entre el 14 y el 23 de noviembre, bajo la organización de Sergio Kun Agüero. El certamen reunió a equipos y jugadores de distintas procedencias, con la participación de futbolistas que dejaron su huella en el fútbol profesional.

El torneo se jugó en formato de fútbol 7, con dos tiempos de 20 minutos, y tuvo como broche final la consagración de La Crema, que venció por penales a Los Eucaliptos después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.