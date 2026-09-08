Un yate y tres mujeres: la escandalosa traición de Luck Ra que descubrió La Joaqui

Pero eso no fue todo. Yanina explicó que La Joaqui decidió bloquear a su expareja después de que se viralizara una fotografía suya llorando en el aeropuerto. La conductora también aseguró que Luck Ra se habría ido de Ibiza al cuarto día y que entre ambos no hubo una última conversación antes de la partida.

“Él quedó muy mal parado con que ella se volvió sola, y aparte él la dejó al cuarto día y se fue. No hubo una última charla”, sostuvo Latorre. Además, señaló que el cantante habría cuestionado a su expareja por haber comprado con anticipación el pasaje para regresar a la Argentina.

Sin embargo, el dato que más impactó fue el que La Joaqui habría descubierto mientras esperaba en Barajas. De acuerdo con el relato de Yanina, la artista comenzó a revisar sus mensajes de Instagram y recibió el contacto de una mujer que le habría enviado pruebas sobre lo sucedido en Ibiza.

“Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram, y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir. Una chica, digamos… una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, relató.

Según Latorre, ese mensaje habría hecho que La Joaqui comprendiera lo que supuestamente había ocurrido durante la estadía de su expareja. “Ahí le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía, y que él hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”, agregó la conductora.

En ese sentido, Yanina insistió en que las tres mujeres habrían sido contratadas para estar en el barco y explicó por qué no se conoció la identidad de quien decidió comunicarse con la cantante. “Contrataron tres prostitutas para el barco, chicas que cobraban. La idea era averiguar el nombre, pero nadie me lo quiere decir porque no la quiere vender a la chica porque es su laburo”, señaló.

Finalmente, la conductora contó qué habría motivado a esa mujer a escribirle directamente a La Joaqui en medio de su regreso. “Y la chica, como que le dio lástima, y le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos”, cerró Yanina Latorre.

La Joaqui y Luck Ra: cuándo y por qué se separaron

La Joaqui y Luck Ra terminaron su relación a fines de julio de 2026, tras casi dos años juntos, en medio de un viaje a Madrid que derivó en fuertes discusiones y versiones cruzadas. Mientras el comunicado oficial habló de “etapas distintas”, la cantante aseguró después que la decisión fue de él y que el final fue “más frío e irrespetuoso” de lo que contó. Ella insinuó infidelidad; él lo negó y reveló que ella sale con un ex amigo suyo. Ahora, el escándalo con Madrid como epicentro, reavivó la polémica.