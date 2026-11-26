De qué trata De guardia, la nueva serie noruega de Netflix

La trama de De guardia comienza con una situación profesional complicada para Sofía. La protagonista es una cirujana reconocida por su talento, pero también por su carácter impaciente. Esa combinación de cualidades terminará influyendo en el rumbo de su carrera.

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix: "Un dedicado equipo de profesionales médicos lidian con la presión política, las batallas personales y una nueva —e impulsiva— empleada en una saturada sala de emergencias de Oslo".

Para Sofía, el cambio representará mucho más que una modificación en sus responsabilidades laborales. También significará enfrentarse a una manera diferente de entender la medicina y las relaciones con quienes comparten su lugar de trabajo.

En ese escenario aparecerán la resistencia de algunos compañeros, las dificultades para adaptarse y una dinámica colectiva que pondrá en cuestión su forma de relacionarse con los demás.

Sin embargo, no todo será conflicto. La historia también mostrará el lado humano de ese entorno y la posibilidad de encontrar calidez, compañerismo y amor en medio de las jornadas más exigentes.

Sofía, la cirujana que tendrá que enfrentar su mayor desafío profesional

La actriz noruega Sara Khorami será la encargada de interpretar a Sofía, el personaje alrededor del cual se desarrollará la historia.

Su protagonista será una profesional con grandes capacidades médicas, pero con una personalidad que no siempre facilitará su integración en los equipos de trabajo. Su talento será una de sus principales fortalezas, aunque la impaciencia también podría convertirse en un obstáculo.

El traslado a urgencias la obligará a abandonar, al menos temporalmente, el entorno profesional que esperaba para su carrera. En lugar de continuar avanzando por el camino que había imaginado, deberá demostrar sus capacidades en un servicio que funciona bajo una presión constante.

La situación también permitirá explorar la relación entre el reconocimiento individual y el trabajo colectivo. Sofía tendrá que aprender que, en una sala de emergencias, las habilidades de una sola persona no necesariamente serán suficientes para resolver todos los problemas.

Cuándo se estrena De guardia en Netflix y cuántos capítulos tendrá

Netflix confirmó que De guardia estará disponible a partir del jueves 26 de noviembre de 2026. La primera entrega estará integrada por siete episodios, que llegarán a la plataforma de streaming en el marco de su lanzamiento.

Los espectadores que quieran seguir la historia de Sofía podrán encontrarla en Netflix desde la fecha de estreno indicada, siempre que cuenten con una suscripción activa al servicio.

Los siete episodios permitirán desarrollar el recorrido de la protagonista y presentar las distintas relaciones que se establecerán dentro del hospital.

¿Quiénes forman parte del elenco de De guardia?

Sara Khorami

Thorbjørn Harr

Silje Storstein

Nader Khademi

Jan Gunnar Røise

Tora Dietrichson

Alfred Ekker Strande

Mattis Herman Nyquist

Zoe Mæland Rodgers

Mohammed Aden Ali

De guardia | Tráiler oficial | Netflix