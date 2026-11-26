Para hijos con discapacidad, el monto bruto estimado se eleva a $531.137,49, con un pago mensual del 80% de $424.909,99 y una retención del 20% de $106.227,50.

¿Quiénes pueden acceder a la AUH?

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o tutores a cargo de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en situaciones laborales o socioeconómicas específicas. Para hijos con discapacidad, no rige el límite de edad.

Los grupos alcanzados incluyen personas desocupadas, trabajadores no registrados con ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y quienes cobren programas sociales compatibles. Es requisito que tanto el responsable como el menor residan en Argentina y cumplan las condiciones del organismo. La inscripción y consulta se gestionan a través de Mi ANSES.