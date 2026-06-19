Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie española y apenas tiene 8 capítulos para maratonear

Juntos dan vida a los huéspedes y trabajadores de este exclusivo resort donde las apariencias son engañosas y cada personaje esconde secretos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Además, cuenta con la participación especial de Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Oasis es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

Oasis Netflix 2

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando una chica desaparece en un lujoso resort, tanto los empleados como los huéspedes quedan atrapados en el lugar como sospechosos… y no saldrán hasta que se descubra la verdad".

El elenco principal de "Oasis"

Ana Garcés

Tomy Aguilera

Victoria Kantch

Manel Duarte

Berta Castañé

Ada Molina

Candela Méndez

Álex Mola

Laura Simón

Jan Buxaderas

El equipo creativo detrás de la serie "Oasis"

La nueva serie original de Netflix fue creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego, producida por Ramón Campos y con la producción ejecutiva de Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Pinillos, por parte de Bambú Producciones.

Oasis Netflix 3

Un estreno que busca convertirse en uno de los fenómenos del año

Durante los últimos años, las plataformas de streaming demostraron un creciente interés por historias desarrolladas en espacios aislados.

Oasis se suma a esa tendencia utilizando un entorno paradisíaco que contrasta permanentemente con la oscuridad de los hechos que ocurren en su interior.

Netflix programó el lanzamiento mundial de Oasis para este viernes 19 de junio de 2026. La fecha no parece casual. La llegada del verano europeo suele estar acompañada por una mayor demanda de contenidos relacionados con destinos turísticos y vacaciones. La serie aprovecha ese contexto para ofrecer una historia que combina todos esos elementos con una investigación policial cargada de tensión.

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El resultado es una propuesta que busca posicionarse entre los estrenos más comentados de la temporada.

Con una desaparición que desencadena el caos, un resort convertido en una enorme trampa y un grupo de personajes llenos de secretos, Oasis intentará conquistar a los amantes del suspenso y del misterio desde su primer episodio.

Tráiler oficial de "Oasis" en Netflix