Apareció un sensible video que complica a Wanda Nara e involucra a sus hijas: "Manipuladas"

Durante el relato realizado en el programa, indicaron que una de las niñas defendió a Mauro ante la situación y expresó: “Papá no me hizo nada ”. Además, según la versión expuesta, Nora habría intentado direccionar el relato de la niña con una frase puntual: “Él te amenazó”, buscando que la menor sostuviera esa versión sobre el episodio.

Qué dijo Nora Colosimo de Mauro Icardi

En medio de la tensión familiar que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi, Nora Colosimo apuntó contra la actitud que habría tenido el futbolista luego del dramático episodio de inseguridad que vivió junto a sus nietos en Milán.

En diálogo con Adrián Pallares y el equipo de Intrusos (América TV), la madre de Wanda aseguró que esperaba otra reacción por parte del delantero y cuestionó la falta de acompañamiento en un momento que, según contó, fue muy angustiante para la familia.

"Esperaba otra cosa: el abrazo y la contención que no estuvo y fundamentalmente era importante decir: tranquilas, no pasó nada, ya vuelven a casa. Y fue exactamente al revés, eso me dolió mucho, la pasamos muy mal. Mis nietos saben lo que significa y lastimarlas así es duro", expresó.

Además, Nora explicó que durante mucho tiempo intentó mantenerse al margen de los conflictos de pareja entre su hija y el futbolista, aunque reconoció que la situación actual modificó su mirada sobre Icardi. "Siempre quedé en la familia como la mediadora y creí que no debía meterme en cosas de matrimonio. Me sentí unas veces como mamá de él pero como procedió esta última vez está muy mal", sostuvo.

"Mis nietas tendrían que haber vuelto a su país y hogar en tiempo y forma. En este mal momento que viví con mis nietas me hubiese gustado el consuelo y abrazo y no lo tuvo", manifestó.

Por último, Colosimo reveló cómo es actualmente su vínculo con Icardi y aseguró que ya no mantienen comunicación. "Las veces que le hablé no me contestó. Ni él ni yo le escribo. Yo sí lo quiero, él no sé. Que se esté equivocando no anula el amor de una persona, es el papá de mis nietas y lo va a hacer siempre. Las nenas después estuvieron muy tristes y asustadas", concluyó.