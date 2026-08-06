El dólar oficial marcó un nuevo récord y el BCRA volvió a comprar divisas

Por su parte, el promedio del dólar minorista en las entidades financieras se ubicó en $1.518,24 para la venta y en $1.467,44 para la compra, de acuerdo con los datos informados por el Banco Central.

El dólar blue volvió a bajar

En el mercado informal, el dólar blue extendió la tendencia descendente que mantiene desde hace varias ruedas. La cotización retrocedió $10 y terminó la jornada en $1.530 para la venta, mientras que para la compra se negoció a $1.510.

Los contratos de dólar futuro también mostraron movimientos alcistas. Las subas oscilaron entre 0,2% y 0,4%, con operaciones por un equivalente a U$S 1.441,2 millones. La posición correspondiente al cierre de agosto concentró más de la mitad del volumen negociado y avanzó hasta los $1.517.

Acciones y bonos cerraron en rojo

La corrección observada en Wall Street impactó sobre los activos argentinos, que finalizaron la rueda con mayoría de bajas. Los principales índices estadounidenses revirtieron las ganancias iniciales y concluyeron la sesión en terreno negativo, en un contexto de toma de ganancias luego de alcanzar máximos recientes.

La corrección observada en Wall Street impactó sobre los activos argentinos, que finalizaron la rueda con mayoría de bajas. (Foto: archivo)

En la plaza local, el índice S&P Merval cayó 1,8% y cerró en 3.100.731 puntos. Entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York predominó el signo negativo. Las mayores pérdidas correspondieron a Tenaris, que retrocedió 6,8%; Mercado Libre, que cayó 5,4% tras la presentación de su balance trimestral; y Globant, que bajó 2,9%.

Los títulos soberanos en dólares tampoco escaparon a la tendencia. Los Bonares y Globales registraron una caída promedio de 1,5%, con descensos que llegaron hasta el 4% en algunos casos. En ese escenario, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió 19 puntos y alcanzó las 446 unidades, su valor más elevado desde el 10 de junio.