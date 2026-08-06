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El dólar oficial marcó un nuevo récord y el BCRA volvió a comprar divisas

El tipo de cambio de referencia del Banco Nación marcó un nuevo máximo nominal, mientras que los activos argentinos operaron en baja en línea con la corrección de los mercados internacionales. El Banco Central compró divisas, aunque las reservas retrocedieron tras un pago al FMI.

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El tipo de cambio de referencia del Banco Nación marcó un nuevo máximo nominal. (Foto: archivo)

El tipo de cambio de referencia del Banco Nación marcó un nuevo máximo nominal. (Foto: archivo)

El mercado financiero atravesó una rueda marcada por la presión cambiaria y el retroceso de los activos argentinos. El dólar oficial cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un nuevo récord nominal, mientras que las acciones y los bonos registraron pérdidas y el riesgo país volvió a acercarse a los 450 puntos básicos.

Leé también El dólar mayorista volvió a bajar y el blue quedó como la segunda cotización más alta del mercado
El tipo de cambio mayorista cerró en $1.488, mientras que el blue acumuló una suba de $50 en julio. (Foto: archivo)

En el segmento mayorista, la divisa avanzó $3 y finalizó en $1.499,50, después de rozar el umbral de los $1.500 durante la jornada. Operadores del mercado atribuyeron la moderación de la suba a la participación indirecta del Tesoro y del Banco Central mediante operaciones con contratos de dólar futuro y títulos atados a la evolución del tipo de cambio.

Compras del Banco Central y caída de reservas

La autoridad monetaria terminó la jornada con compras por U$S 41 millones, equivalentes al 5,9% de la oferta negociada en el mercado. De esta manera, acumuló un saldo positivo de U$S 95 millones en las primeras cuatro ruedas de agosto.

El volumen operado en el mercado de cambios alcanzó los U$S 692,4 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron U$S 1.224 millones y cerraron en U$S 48.835 millones. La principal explicación fue un desembolso superior a U$S 850 millones realizado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, el promedio del dólar minorista en las entidades financieras se ubicó en $1.518,24 para la venta y en $1.467,44 para la compra, de acuerdo con los datos informados por el Banco Central.

El dólar blue volvió a bajar

En el mercado informal, el dólar blue extendió la tendencia descendente que mantiene desde hace varias ruedas. La cotización retrocedió $10 y terminó la jornada en $1.530 para la venta, mientras que para la compra se negoció a $1.510.

Los contratos de dólar futuro también mostraron movimientos alcistas. Las subas oscilaron entre 0,2% y 0,4%, con operaciones por un equivalente a U$S 1.441,2 millones. La posición correspondiente al cierre de agosto concentró más de la mitad del volumen negociado y avanzó hasta los $1.517.

Acciones y bonos cerraron en rojo

La corrección observada en Wall Street impactó sobre los activos argentinos, que finalizaron la rueda con mayoría de bajas. Los principales índices estadounidenses revirtieron las ganancias iniciales y concluyeron la sesión en terreno negativo, en un contexto de toma de ganancias luego de alcanzar máximos recientes.

La corrección observada en Wall Street impactó sobre los activos argentinos, que finalizaron la rueda con mayoría de bajas. (Foto: archivo)

La corrección observada en Wall Street impactó sobre los activos argentinos, que finalizaron la rueda con mayoría de bajas. (Foto: archivo)

En la plaza local, el índice S&P Merval cayó 1,8% y cerró en 3.100.731 puntos. Entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York predominó el signo negativo. Las mayores pérdidas correspondieron a Tenaris, que retrocedió 6,8%; Mercado Libre, que cayó 5,4% tras la presentación de su balance trimestral; y Globant, que bajó 2,9%.

Los títulos soberanos en dólares tampoco escaparon a la tendencia. Los Bonares y Globales registraron una caída promedio de 1,5%, con descensos que llegaron hasta el 4% en algunos casos. En ese escenario, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió 19 puntos y alcanzó las 446 unidades, su valor más elevado desde el 10 de junio.

En pocas palabras

  • Dólar oficial: Marcó un nuevo récord nominal de $1.520 para la venta en el Banco Nación.
  • Mercados: Acciones y bonos argentinos operaron en baja, con el riesgo país acercándose a los 450 puntos.
  • BCRA: Compró U$S 41 millones, pero las reservas cayeron por pago al FMI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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