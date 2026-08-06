Aseguran que Mauro Icardi ya tendría nuevo club en España: "Está buscando casa en Madrid"

"Lo aclaro porque dicen que hay como una confusión", aclaró la conductora.

De esta manera, el futuro de Icardi quedó nuevamente bajo la lupa, mientras se espera conocer si finalmente podrá concretar un cambio de club y cómo continuará la situación judicial que mantiene abierta en Argentina.

Qué esperaba Nora Colosimo de Mauro Icardi tras el angustiante robo y por qué no hablan más

En medio de la disputa judicial que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi, Nora Colosimo habló en el programa Intrusos (América TV) y relató el difícil momento que atravesó en Milán junto a sus nietos cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda.

"Si hubiera estado sola no me hubiese sentido tan mal ni generado tanto pánico y angustia, el tema es que estaba con cuatro de mis nietos en un lugar donde siempre es todo paz, amor y felicidad", comentó la madre de la mediática, visiblemente afectada.

Conmovida, agregó: "Y ahora me quedó una sensación extraña y vos esperas el abrazo, que lo tuve de la familia, mis amigos, vecinas y seguidoras que me escribieron", destacando el apoyo que recibió tras el episodio.

Al referirse al robo y a las repercusiones que generó la noticia, Colosimo fue tajante: "Lo más desagradable que te pasa es que no te crean, es una locura que hayan llegado a pensar que inventamos este robo comando. Eran cuatro hombres desconocidos, enmascarados y de noche".