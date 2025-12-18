Quién es el argentino que será beatificado por el Vaticano y qué gran milagro se le atribuye

shaw-beato

Shaw se convertirá así en uno de los primeros empresarios laicos en ser proclamado beato en la historia reciente de la Iglesia.

Su figura se destaca por haber llevado la fe al ámbito laboral, con una mirada que concibió a la empresa como una comunidad de personas y no solo como un espacio de producción económica.

En la misma audiencia, el Papa también autorizó otros procesos de canonización y beatificación. Entre ellos, la Iglesia reconoció a once mártires españoles asesinados entre 1936 y 1937 durante la Guerra Civil, víctimas de la persecución religiosa. Además, fueron declaradas venerables tres personas de distintos países, cuyos procesos continúan en estudio dentro del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Quién fue Enrique Ernesto Shaw

Nacido el 26 de febrero de 1921 en París, llegó a la Argentina siendo niño tras la muerte temprana de su madre. Se formó en el Colegio De La Salle y luego ingresó a la Escuela Naval Militar. En 1943 se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos, y poco tiempo después pidió la baja de la Armada para desarrollar su vocación en el ámbito civil.

Shaw fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde promovió la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia en la gestión empresarial. También integró el primer Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina y participó activamente en la Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano.

En1955, Shaw fue detenido por su compromiso público con la fe. Años más tarde, mientras atravesaba una grave enfermedad oncológica, los trabajadores de su empresa se ofrecieron voluntariamente a donar sangre para salvarle la vida.

Murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1962, a los 41 años. Su causa de canonización comenzó poco tiempo después y fue impulsada formalmente en 2001 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

En abril de 2021, el papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró venerable. Tras superar las instancias médicas, teológicas y episcopales, el decreto aprobado el 18 de diciembre de 2025 abrió definitivamente el camino hacia su beatificación.