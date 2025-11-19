En vivo Radio La Red
El Papa León XIV habló de sus viajes y reveló qué países latinoamericanos quiere visitar

El Sumo Pontífice anticipó que planea un recorrido por varios países de América Latina, aunque la agenda oficial comenzará a definirse recién en 2026.

El papa León XIV dijo que que planea visitar Argentina en 2026

El Papa León XIV dejó abierta la puerta a una esperada gira latinoamericana al confirmar que desea viajar a Argentina, México, Perú y Uruguay una vez concluido el Año Jubilar 2025. La declaración surgió en un intercambio espontáneo con periodistas en Castel Gandolfo, donde el Pontífice respondió sobre sus próximos destinos internacionales.

Leé también Milei celebró la elección del nuevo "Papa Leon" y viajará al Vaticano a su asunción
Javier Milei viajará a Roma a participar de la inauguración del papado de León XIV, sucesor de Francisco. Foto: Mieli en X.

Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar… Quiero ir a México, visitar la Basílica de Guadalupe, a Perú, a Uruguay, a Argentina, etcétera”, afirmó León XIV.

papa-leon

Asimismo, mencionó su interés en retomar proyectos pendientes en Oceanía, particularmente en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, y expresó su intención de viajar al santuario de Fátima en Portugal, uno de los lugares de peregrinación más emblemáticos del catolicismo.

Hasta ahora, el Vaticano no confirmó ningún viaje oficial del Pontífice a América Latina para 2026. La única actividad internacional fijada en la agenda es la visita a Turquía y Líbano, programada del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, un recorrido clave para la diplomacia vaticana por su dimensión ecuménica y por el clima político de la región.

El encuentro del Papa con Milei en el Vaticano

León XIV y el presidente Javier Milei se reunieron durante 45 minutos a solas en la Biblioteca del Vaticano el 7 de junio último.

En ese encuentro, el Santo Padre le confió al jefe de Estado su anhelo de visitar Argentina. El papa León XIV le confirmó al presidente de la Nación durante el encuentro que mantuvieron hace unos instantes que visitará la Argentina”, posteó en su momento el por entonces vocero Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.

El Vaticano, en un comunicado sobre el encuentro, precisó: "Durante las cordiales conversaciones mantenidas, se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.

