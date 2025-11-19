El Papa León XIV habló de sus viajes y reveló qué países latinoamericanos quiere visitar

El encuentro del Papa con Milei en el Vaticano

León XIV y el presidente Javier Milei se reunieron durante 45 minutos a solas en la Biblioteca del Vaticano el 7 de junio último.

En ese encuentro, el Santo Padre le confió al jefe de Estado su anhelo de visitar Argentina. “El papa León XIV le confirmó al presidente de la Nación durante el encuentro que mantuvieron hace unos instantes que visitará la Argentina”, posteó en su momento el por entonces vocero Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.

El Vaticano, en un comunicado sobre el encuentro, precisó: "Durante las cordiales conversaciones mantenidas, se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.