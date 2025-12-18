La nueva estrategia del Gobierno para sancionar el Presupuesto 2026 el 29 de diciembre

También advirtieron en el Gobierno que no van a aceptar negociar cambios en la reforma laboral:

“La Reforma Laboral ya fue negociada con todos en el Consejo de Mayo durante más de 6 meses. Es la que está, no se va a cambiar nada. La CGT que no rompa las pelotas”, respondieron las fuentes del gobierno, sobre el reclamo de los gremios para negociar varios puntos de la ley que modifica todo el sistema de relaciones laborales en el país.

La nueva estrategia parlamentaria

Patricia Bullrich encabeza el debate en el Senado de la ley de Reforma Laboral de Javier Milei. Foto Captura Senado TV.

Llamativamente, aunque estaba en su despacho en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei no participó de la mesa política que este jueves redefinió la nueva estrategia parlamentaria con la cual el oficialismo intentará dar media sanción al Presupuesto 2026 el viernes 26 de diciembre en el Senado.

En cambio, Bullrich aceptó que el debate de la reforma laboral se demoraría en su tratamiento en el recinto hasta febrero.

Milei llegó a las 14.20 a su despacho en el primer piso de la Casa Rosada, y se dedicó a hacer el trámite para actualizar la firma digital, que se vence todos los años.

La mesa política estuvo encabezada esta vez por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, el asesor presidencial, Santiago Caputo. También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el nexo del jefe de Gabinete en el Congreso, Ignacio Devitt y Patricia Bullrich.

Allí, el gobierno redefinió los próximos pasos para intentar sancionar definitivamente antes de fin de año el presupuesto 2026 y la reforma laboral.

“La idea es que mañana el Senado vote un nuevo dictamen del Presupuesto con modificaciones en el Capítulo 11 y el artículo 75, que incluyeron en la versión que sancionó Diputados, a la ley de emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario”, dijo otra importante fuente del gobierno que formó parte de todas las negociaciones con gobernadores y los aliados en el Congreso.

Aunque no descartó negociar una mejora de esos artículos: "El gobierno hizo un esfuerzo importante y aumentó los sueldos de Discapacidad y a universidades", se defendieron los funcionarios.

Paralelamente, el gobierno celebró como un triunfo que "por primera vez en 3 años de gestión, el presidente Milei tenga una media sanción de la ley de Presupuesto" y la apuesta es “mejorar el proyecto y que vuelva a diputados» con la media sanción del Senado para su sanción definitiva.

La idea original del gobierno era que tanto el Presupuesto como la Reforma Laboral sean votados por el Senado en una sesión el 26 de diciembre, y que ambos pasen a otra sesión especial en Diputados, el 29 de diciembre.

Pero el debate por la ley laboral podría extenderse, ya que había dudas sobre la posibilidad de firmar este viernes dictamen de comisión de mayoría.

También celebró como un triunfo la media sanción de la ley de "Inocencia Fiscal”, que permitirá al gobierno mostrar confianza a los mercados, que este jueves reaccionaron en un marco de total tranquilidad, destacó un altísimo funcionario consultado por A24.com.

Sesión especial en Diputados para tratar el Presupuesto 2026. Captura Diputados TV.

Más tarde, en un comunicado oficial de Presidencia, indicó que «el Gobierno Nacional celebra la sanción en Diputados del primer Presupuesto de la gestión del Presidente Milei y busca avanzar con las reformas de segunda generación».

La Mesa Política se reunió este jueves luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2026, una herramienta clave para garantizar el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico.

En este marco, se conversó sobre la importancia de trabajar para que el Senado avance en la misma senda y de esa manera pueda comenzar la discusión sobre las reformas estructurales que el Gobierno Nacional considera centrales para consolidar la estabilidad, impulsar la inversión y sostener el rumbo de transformación que eligió la Argentina en 2023 y reafirmó en octubre del año corriente.