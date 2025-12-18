Milei siguió la sesión por el Presupuesto 2026 desde Olivos

Menem dio inicio a la sesión especial a las 14,28 hs con la presencia de 140 diputados presentes en el recinto y Milei se encontraba en ese momento, mirando por TV la sesión desde la residencia de Olivos.

Con 130 votos afirmativos y 112 negativos, se aprobó la moción del jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, para que el Presupuesto se vote por capítulos y no por artículos, como pedía la oposición.

Sesión especial en Diputados para tratar el Presupuesto 2026. Captura Diputados TV.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, cuando la Cámara baja esté en pleno debate, el Presidente tenía previsto asistir esta noche al programa de streaming “La Misa” que conduce el libertario Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”.

Militantes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que lidera el “Gordo Dan”, convocaron a una movilización frente al canal Carajo, (Cabrera 5567, en Palermo) en apoyo a Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/2001300327266468022?s=20&partner=&hide_thread=false Vení a esoltar al Presidente Javier Milei con nosotros hoy a las 19 hs en la puerta de Carajo (cabrera 5567).



Que #LaEscoltaPresidencial sea tendencia YA pic.twitter.com/4y5Z0a55PM — DAN (@GordoDan_) December 17, 2025

En medio de un clima de tensión en vísperas de la marcha de la CGT convocada para el jueves a Plaza de Mayo, en rechazo a la ley de refora laboral y el ajuste presupuestario que promueve el Gobierno.

La intención de la Casa Rosada es aprobar el proyecto enviado por Milei antes de la madrugada del jueves para enviarlo sin demoras al Senado.

Aunque en los despachos de Balcarce 50 se mostraban “confiados en conseguir la mayoría para darle media sanción esta madrugada al Presupuesto 2026, desde un sector del Gobierno admitían la posibilidad de que Milei arranque su tercer año de mandato sin presupuesto aprobado, lo que lo obligaría a gobernar sin un plan, redistribuyendo fondos de manera discrecional y sin control del Congreso.

El último presupuesto que sancionó el Congreso, fue el de Alberto Fernández en 2022, y los sucesivos años, tanto Fernández como Milei, terminaron gobernando redireccionando las partidas por decreto.

A modo de chicana, desde el sector cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo, advertían que sancionar el Presupuesto le conviene más a la oposición que al Gobierno.

Los puntos principales de la ley de Presupuesto 2026

Manuel Adorni, Diego Santilli y Jorge Macri, se reunieron en Casa Rosada. Foto Presidencia

La “ley de leyes” enviada por Milei a sesiones extraordinarias, obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el pasado martes.

Pero podría sufrir más cambios durante la sesión, debido a la posibilidad de que se incorporen a último momento otros reclamos de gobernadores para que se incluyan nuevos artículos particulares, como la restitución de fondos de coparticipación federal que acordó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El proyecto contempla, en general, una inflación proyectada del 10,4% y un crecimiento del PBI del 5% para el año próximo, incorpora un paquete de leyes que penalizan la votación de normas que rompan el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria.

El Gobierno logró incluir también en la maratónica sesión -que podría extenderse hasta la madrugada- otros proyectos que Milei considera vitales para el modelo libertario: la ley de Inocencia Fiscal que modifica a la ley penal tributaria con el objetivo de blindar el blanqueo de los dólares que los argentinos guardan afuera del sistema financiero legal.

La mesa de negociaciones de Menem, Santilli y Devitt

Martín Menem dio inicio a la sesión especial en Diputados para tratar el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Foto Diputados TV.

Martín Menem armó una mesa chica con referentes políticos y asesores técnicos que se repartieron las modificaciones en distintos capítulos del Presupuesto 2026 en la negociación con las provincias.

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el ministro del Interior, Diego Santilli pasó buena parte de la semana y continuaba durante toda la jornada, “trabajando activamente desde el Congreso a fin de conseguir los votos para el presupuesto e inocencia fiscal, para la sanción correspondiente”.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, -flamante funcionario que responde a Manuel Adorni y a Karina Milei- debutó como nexo técnico entre las discusiones parlamentarias y las definiciones del Ejecutivo sobre qué puntos flexibilizar y cuáles sostener.

La estrategia del Gobierno es que esta madrugada Diputados le dé media sanción y que el Presupuesto 2026 pase la semana próxima al Senado y que se vote allí el 30 de diciembre.