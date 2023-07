Quién es Federico Jaime, el joven argentino que obtuvo 200 millones de dólares y los devolvió

El adolescente lo tuvo en su poder por tres semanas, y porque durante este tiempo el precio de las criptomonedas subió, increíblemente terminó dando a los ahorristas más dinero del que tenían antes.

También donó USD 200 000 a un usuario argentino del banco que le contó que había perdido los ahorros de toda su vida:

“Considera devolver el 90%/80%. Solo soy un usuario que tenía 78 wstETH como ahorros de toda mi vida depositados en Euler, no soy un millonario, No te podes imaginar el lío en el que estoy metido ahora mismo, completamente destruido", expresó. Aquí el joven empatizó con el usuario y le envió a su billetera casi de inmediato USD 200 000.

Federico Jaime dice que la toma del dinero fue accidental. Al final, Federico dice ser un hacker de sombrero blanco—es decir, utilizando sus habilidades ayuda a proteger sistemas informáticos.

Federico es más que un hacker por hobby. A la edad de 12 años, aprendió a programar. A los 14 vendió un programa por USD 10 000. Luego estableció una empresa internacional de asistencia y servicios a plataformas de videojuegos. Además, trabaja con criptomonedas desde 2015, mucho antes de su adopción masiva, y es experto en las tecnologías blockchain.

Un rasgo de su personalidad lo muestra en esencia: le donó u$s 200.000 (100 ETH) a un compatriota argentino que, sin conocerlo, le pidió recuperar u$s 150.000, que eran los ahorros de toda su vida. Federico, conmovido y sin dudarlo, le transfirió u$s 200.000 regalándole otros u$s 50.000. Ahora piensa en regresar al país y seguir estudiando.