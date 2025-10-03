Stefi Roitman cometió un grave error en plena entrevista y el rumor de infidelidad a Ricky Montaner cobró fuerza

“Sebas es muy amigo de mi esposo Mau. De hecho...ay, no. No, para...“, se corrigió tras unos segundos Stefi. En ese momento, tanto ella como Yatrá se rieron del tremendo error. Claro que acto seguido, Roitman se enmendó sin perder el humor: "Quise decir ‘de mi esposo, y una coma’. Ella no sabe con quién está casada. Perdón", al tiempo que sumó pícara: “Descubrieron que no estoy casada con Ricky“.

Así las cosas, esa inoportuna equivocación no hizo más que dar lugar a que resurja la polémica sobre su supuesto engaño al hijo de Ricardo Montaner, mientras que para muchos otros seguidores no fue más que una simple confusión con el nombre de su cuñado quien trabaja con su marido, ya que conforman la dupla musical conocida como Mau y Ricky Montaner. Vale señalar que el otro hijo del famoso cantante melódico también está casado con Sara Escobar, quien viene ser la concuñada de Stefi Roitman.

Mau y Ricky Montaner con Stefi Roitman y Sara Escobar

Qué dijo Nico Furtado tras los rumores de romance con Stefi Roitman

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales un video grabado en Madrid que insinuaba un acercamiento entre Stefi Roitman y Nico Furtado. La especulación rápidamente generó repercusión debido a que la modelo está casada con Ricky Montaner. Ante el revuelo, el actor uruguayo decidió hablar públicamente y desmentir por completo las versiones.

Las palabras de Furtado se conocieron en Intrusos (América TV), cuando Rodrigo Lussich leyó fragmentos de una entrevista concedida a la periodista Laura Ubfal. Allí, el intérprete de Diosito en El Marginal expresó: “No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego”.

Con tono directo, agregó luego: “Como a vos te tengo aprecio, te cuento, por si te interesa, que acá no hay nada”. Con esa frase, buscó cerrar cualquier tipo de sospecha en torno a un posible vínculo sentimental con Roitman.

El actor aclaró que su presencia en los mismos espacios sociales que la influencer argentina responde a un simple motivo: amistades en común en la capital española. “Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo”, explicó.

No obstante, también remarcó que este no fue el caso en particular que desató el rumor. Más aún, fue tajante al señalar a la responsable de la viralización del material: la influencer Magalí Sica, quien subió las imágenes que dieron origen a la especulación.

Furtado cuestionó duramente la intencionalidad del contenido y dejó en claro su indignación: “Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas… Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira”.

Con estas declaraciones, el actor cerró cualquier rumor de romance y se mostró firme en desactivar una versión que, según él mismo, carece por completo de sustento.