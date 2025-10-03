Del mate a las piñas: un periodista y un sindicalista se agarraron a trompadas en pleno streaming

"Si hacés preguntas pelotudas y de cagón...", dijo uno de los interlocutores en una nota por streaming tan especial como "caliente"."¡Opaaaa! Guarda con eso. A mí me decís dos veces de cagón y te cazo del cogote".
Un periodista le recriminaba actitudes del sindicalismo a su invitado. Pero el cruce de opiniones se fue calentando. Primero llegaron los insultos cruzados, antesala de lo inevitable: trompadas en directo por una plataforma.
Una discusión en un canal de streaming que no terminó nada bien. (foto: A24.com)
"Si hacés preguntas pelotudas y de cagón...", dijo uno de los interlocutores en una nota por streaming tan especial como "caliente"."¡Opaaaa! Guarda con eso. A mí me decís dos veces de cagón y te cazo del cogote".
Ese fue el preludio de una gresca de proporciones. Algo que comenzó con un diálogo cruzado entre un periodista y un sindicalista fue escalando hasta que terminó en un cruce, pero de golpes y empujones. En una popular emisión vía streaming, llamada "Undertake Media", el comunicador y periodista Humberto De Vargas invitó al sindicalista Gustavo Ricci para una entrevista.
El tono comenzó cordial, pero las diferencias de opinión se fueron haciendo insalvables. Ricci estaba sentado y el periodista de Vargas parado, en una actitud un tanto altanera o desafiante. Que llevó al tipo de preguntas.
-"Le puedo preguntar algo", inquirió de Vargas.
-"Sí, como no", respondió amable el sindicalista. Pero de Vargas, se puso las manos en la cintura y le preguntó en tono inquisidor: "¿Usted Trabaja? ¿Qué hace?".
- Ricci, ya molesto, ensayó una respuesta, pero de Vargas insistía: "¿Qué hace? ¿Qué hace?".
Ese fue el punto de no retorno. Mientras De Vargas agarraba un mate, el sindicalista Ricci se mostró más que fastidiado y le pidió que esas preguntas se las hiciera a otro sindicalista.
"No seas pelotudo", le descerrajó entonces el periodista, el "anfitrión". La devolución fue un paso más hacia el conflicto: "Hacés preguntas pelotudas", dijo Ricci y agregó: "...preguntas pelotudas y de cagón". Ya no hubo marcha atrás.
"¡Opaaa!, ¡Guarda!", saltó el periodista mientras dejaba el mate en la mesa. Y advirtió que si alguien le decía "cagón dos veces", era el inicio de una pelea. Y cumplió. Se sacó los anteojos que tenía colocados y se fue directo contra su interlocutor. "Enseguida te muestro que no soy cagón", le dijo mientras ya estaba junto a Ricci. En ese momento, se escuchan otras voces diciendo "no", como para intentar detener la pelea. Todo se pudo seguir en directo por streaming. Aunque no duró mucho.
Aunque no duró mucho y tampoco se pudo ver demasiado. En su furia, el periodista lo tomó a Ricci muy cerca de la cámara del canal de streaming. La imagen se hizo borrosa, fuera de foco. Pero se pudo ver como quedaron trabados al agarrarse mutuamente con sus manos sobre la camisa del otro. La "pelea" terminó abruptamente. La misma voz que dijo "no", gritó "cortá" y la emisión salió del aire por streaming.
Cuando se recompuso todo, quien apareció para dar un mensaje fue el dueño de la señal. Explicó que las expresiones y comportamiento del periodista De Vargas, sobrepasaron cualquier límite. Por lo tanto, se tomó la decisión de echarlo.
Todo sucedió en una emisión en el Uruguay, pero que podía verse en directo en la Argentina. Además, por supuesto, que a las pocas horas, se había viralizado.
Nota final: el programa se llama "HLQP". Así leído, parece un insulto reducido a iniciales como para enviar por las redes sociales. Pero en realidad significa: "Hacemos lo que podemos". Y lo que hicieron fue un papelón. Gente grande.