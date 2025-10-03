Del mate a las piñas: un periodista y un sindicalista se agarraron a trompadas en pleno streaming

-"Sí, como no", respondió amable el sindicalista. Pero de Vargas, se puso las manos en la cintura y le preguntó en tono inquisidor: "¿Usted Trabaja? ¿Qué hace?".

- Ricci, ya molesto, ensayó una respuesta, pero de Vargas insistía: "¿Qué hace? ¿Qué hace?".

Embed

Cambio de discurso y de actitud

Ese fue el punto de no retorno. Mientras De Vargas agarraba un mate, el sindicalista Ricci se mostró más que fastidiado y le pidió que esas preguntas se las hiciera a otro sindicalista.

"No seas pelotudo", le descerrajó entonces el periodista, el "anfitrión". La devolución fue un paso más hacia el conflicto: "Hacés preguntas pelotudas", dijo Ricci y agregó: "...preguntas pelotudas y de cagón". Ya no hubo marcha atrás.

Del mate a las piñas, tortas y roscas

"¡Opaaa!, ¡Guarda!", saltó el periodista mientras dejaba el mate en la mesa. Y advirtió que si alguien le decía "cagón dos veces", era el inicio de una pelea. Y cumplió. Se sacó los anteojos que tenía colocados y se fue directo contra su interlocutor. "Enseguida te muestro que no soy cagón", le dijo mientras ya estaba junto a Ricci. En ese momento, se escuchan otras voces diciendo "no", como para intentar detener la pelea. Todo se pudo seguir en directo por streaming. Aunque no duró mucho.

pelea por streaming

Una pelea por streaming, con boxeadores inesperados

Aunque no duró mucho y tampoco se pudo ver demasiado. En su furia, el periodista lo tomó a Ricci muy cerca de la cámara del canal de streaming. La imagen se hizo borrosa, fuera de foco. Pero se pudo ver como quedaron trabados al agarrarse mutuamente con sus manos sobre la camisa del otro. La "pelea" terminó abruptamente. La misma voz que dijo "no", gritó "cortá" y la emisión salió del aire por streaming.

Cuando se recompuso todo, quien apareció para dar un mensaje fue el dueño de la señal. Explicó que las expresiones y comportamiento del periodista De Vargas, sobrepasaron cualquier límite. Por lo tanto, se tomó la decisión de echarlo.

Todo sucedió en una emisión en el Uruguay, pero que podía verse en directo en la Argentina. Además, por supuesto, que a las pocas horas, se había viralizado.

Nota final: el programa se llama "HLQP". Así leído, parece un insulto reducido a iniciales como para enviar por las redes sociales. Pero en realidad significa: "Hacemos lo que podemos". Y lo que hicieron fue un papelón. Gente grande.