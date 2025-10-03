¿Celos? El gesto inesperado de la mujer de Maxi López que todos notaron

Al mismo tiempo, desde Argentina, Wanda Nara sorprendió a todos al subir una foto junto a Maxi López, su hijo Valentino y su madre, Nora Colosimo, desde los estudios de Telefe. “Muy pronto ”, escribió la conductora, justo cuando prepara el debut de su nuevo reality.

El timing no pasó desapercibido: la publicación de Wanda coincidió con la de Daniela, y las comparaciones entre ambas fueron inmediatas. Si bien las protagonistas siempre sostuvieron una relación cordial —incluso llegaron a posar juntas en Suiza en 2023, cuando Wanda visitó a Maxi y Daniela—, los gestos virtuales reavivaron las especulaciones.

Días atrás, trascendió que Maxi podría haber acompañado a Wanda a los Martín Fierro, pero que esa situación habría incomodado a Daniela. Si bien nunca hubo confirmación oficial, la versión alcanzó para instalar la idea de que a la modelo sueca no le gustan demasiado las “mezclas” mediáticas.

Hoy, con Maxi en Buenos Aires junto a Wanda, y Daniela en Europa esperando a su segundo hijo, el tablero familiar se llena de señales que dejan flotando la gran pregunta: ¿todo sigue en paz o los celos empezaron a colarse en la historia?

Daniela Christiansson siempre se mostró como una figura ajena al escándalo, más enfocada en su carrera y en su familia. Pero las últimas coincidencias virtuales con Wanda, sumadas a los rumores sobre decisiones de Maxi en la Argentina, dibujan un nuevo escenario donde lo sentimental y lo mediático se confunden.