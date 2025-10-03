En vivo Radio La Red
¿Celos? El gesto inesperado de la mujer de Maxi López que todos notaron

La tremenda actitud de Daniela Christiansson que abrió sospechas en redes: ¿esta celosa de Wanda Nara?

El universo mediático volvió a sacudirse con un detalle que pasó de ser un simple posteo en redes a convertirse en un gesto cargado de mensajes ocultos. Daniela Christiansson, la modelo sueca y actual mujer de Maxi López, transita su séptimo mes de embarazo, pero un movimiento suyo en Instagram encendió las alarmas: ¿hubo una reacción marcada por los celos?

Todo comenzó cuando Maxi López, instalado en Buenos Aires para cumplir con compromisos televisivos, compartió en su perfil una tierna foto con la hija que tiene con Daniela, la pequeña Elle. Extrañándote, mi amor, escribió el exfutbolista. Acto seguido, su esposa no dudó en repostear la imagen con un contundente mensaje: Buen día, cada vez falta menos , en clara alusión a la cuenta regresiva para la llegada del nuevo bebé.

Un gesto afectuoso, sí. Pero en el mundo mediático nada pasa inadvertido. Y mucho menos cuando del otro lado aparece Wanda Nara.

Al mismo tiempo, desde Argentina, Wanda Nara sorprendió a todos al subir una foto junto a Maxi López, su hijo Valentino y su madre, Nora Colosimo, desde los estudios de Telefe. “Muy pronto , escribió la conductora, justo cuando prepara el debut de su nuevo reality.

El timing no pasó desapercibido: la publicación de Wanda coincidió con la de Daniela, y las comparaciones entre ambas fueron inmediatas. Si bien las protagonistas siempre sostuvieron una relación cordial —incluso llegaron a posar juntas en Suiza en 2023, cuando Wanda visitó a Maxi y Daniela—, los gestos virtuales reavivaron las especulaciones.

Días atrás, trascendió que Maxi podría haber acompañado a Wanda a los Martín Fierro, pero que esa situación habría incomodado a Daniela. Si bien nunca hubo confirmación oficial, la versión alcanzó para instalar la idea de que a la modelo sueca no le gustan demasiado las “mezclas” mediáticas.

Hoy, con Maxi en Buenos Aires junto a Wanda, y Daniela en Europa esperando a su segundo hijo, el tablero familiar se llena de señales que dejan flotando la gran pregunta: ¿todo sigue en paz o los celos empezaron a colarse en la historia?

Daniela Christiansson siempre se mostró como una figura ajena al escándalo, más enfocada en su carrera y en su familia. Pero las últimas coincidencias virtuales con Wanda, sumadas a los rumores sobre decisiones de Maxi en la Argentina, dibujan un nuevo escenario donde lo sentimental y lo mediático se confunden.

