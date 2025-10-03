En vivo Radio La Red
Peregrinación a Luján 2025: dónde ver la transmisión en vivo

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se realizará la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján 2025, en la que se espera la participación de más de un millón de personas. Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir la transmisión en vivo y enviar una petición a través de la página oficial.

La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Se espera la participación de más de un millón de peregrinos.

Para seguir la peregrinación y sumarse de manera virtual, se debe ingresar a https://peregrinacionlujan.org.ar. Allí también está disponible la opción “Deja tu pedido, la llevaremos a los pies de la Virgen de Luján”. Para mandar el mensaje, solo hay que hacer click en el signo “+”, escribir la solicitud y pulsar “Publicar”.

Cómo será la Peregrinación a Luján 2025

La columna principal, que incluye una réplica de la Virgen, partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150, en Liniers. Los peregrinos recorrerán alrededor de 60 kilómetros hasta la Basílica, un trayecto que suele demorar entre 12 y 15 horas, dependiendo del ritmo de cada participante y de las paradas que realice. A lo largo del recorrido habrá más de 60 puestos de salud para asistir a los peregrinos.

El domingo 5 de octubre, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa central a las 7 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Próximamente, la organización dará a conocer los horarios de todas las misas en honor a la Virgen durante el fin de semana.

Peregrinación a Luján: recomendaciones para la caminata desde Liniers

Según el sitio oficial peregrinacionlujan.org.ar, se aconseja a los peregrinos:

  • Realizar actividad física ligera en los días previos si no se practica ejercicio regularmente.

  • Caminar en compañía de familiares, amigos o miembros de la parroquia; evitar hacerlo solo.

  • Preparar la mochila con objetos útiles y necesarios, incluyendo agua, alimentos ligeros, cargador de celular y elementos de higiene.

  • Utilizar ropa cómoda, liviana y de algodón; evitar prendas ajustadas. Llevar buzo y campera para la noche.

  • Usar zapatillas previamente usadas, medias de algodón ajustadas y de repuesto; no estrenar calzado ni caminar con sandalias.

  • Protegerse del sol con gorro y protector solar, y de la lluvia con prenda impermeable o bolsas de nylon para cubrir el cuerpo, pies y cabeza.

  • Dormir adecuadamente la noche anterior y desayunar alimentos livianos.

  • Llevar una vela pequeña para encender a las cero horas del domingo 5 de octubre; se pueden llevar varias para compartir con otros peregrinos.

  • Si se padece algún problema de salud, caminar acompañado y respetar la medicación indicada por el médico.

  • Utilizar los Puestos Sanitarios gratuitos distribuidos a lo largo del camino para consultas o asistencia.

