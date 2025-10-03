Peregrinación a Luján 2025: dónde ver la transmisión en vivo

El domingo 5 de octubre, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa central a las 7 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Próximamente, la organización dará a conocer los horarios de todas las misas en honor a la Virgen durante el fin de semana.
Peregrinación a Luján: recomendaciones para la caminata desde Liniers
Según el sitio oficial peregrinacionlujan.org.ar, se aconseja a los peregrinos:
-
Realizar actividad física ligera en los días previos si no se practica ejercicio regularmente.
-
Caminar en compañía de familiares, amigos o miembros de la parroquia; evitar hacerlo solo.
-
Preparar la mochila con objetos útiles y necesarios, incluyendo agua, alimentos ligeros, cargador de celular y elementos de higiene.
-
Utilizar ropa cómoda, liviana y de algodón; evitar prendas ajustadas. Llevar buzo y campera para la noche.
-
Usar zapatillas previamente usadas, medias de algodón ajustadas y de repuesto; no estrenar calzado ni caminar con sandalias.
-
Protegerse del sol con gorro y protector solar, y de la lluvia con prenda impermeable o bolsas de nylon para cubrir el cuerpo, pies y cabeza.
-
Dormir adecuadamente la noche anterior y desayunar alimentos livianos.
-
Llevar una vela pequeña para encender a las cero horas del domingo 5 de octubre; se pueden llevar varias para compartir con otros peregrinos.
-
Si se padece algún problema de salud, caminar acompañado y respetar la medicación indicada por el médico.
-
Utilizar los Puestos Sanitarios gratuitos distribuidos a lo largo del camino para consultas o asistencia.