Peregrinación a Luján 2025: dónde ver la transmisión en vivo

El domingo 5 de octubre, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa central a las 7 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Próximamente, la organización dará a conocer los horarios de todas las misas en honor a la Virgen durante el fin de semana.

Peregrinación a Luján: recomendaciones para la caminata desde Liniers

Según el sitio oficial peregrinacionlujan.org.ar, se aconseja a los peregrinos:

Realizar actividad física ligera en los días previos si no se practica ejercicio regularmente.

Caminar en compañía de familiares, amigos o miembros de la parroquia ; evitar hacerlo solo.

Preparar la mochila con objetos útiles y necesarios, incluyendo agua, alimentos ligeros, cargador de celular y elementos de higiene.

Utilizar ropa cómoda, liviana y de algodón; evitar prendas ajustadas. Llevar buzo y campera para la noche.

Usar zapatillas previamente usadas, medias de algodón ajustadas y de repuesto; no estrenar calzado ni caminar con sandalias .

Protegerse del sol con gorro y protector solar, y de la lluvia con prenda impermeable o bolsas de nylon para cubrir el cuerpo, pies y cabeza.

virgen-de-lujan