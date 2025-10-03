Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler deslumbran con el estreno de una nueva película argentina

De qué trata "27 noches" en Netflix

La trama de 27 noches gira en torno a Martha Hoffman, una mujer de 83 años, adinerada, excéntrica y con una personalidad inquebrantable. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, convencidas de que padece demencia. Sin embargo, la historia pronto revela que esa decisión podría estar motivada por algo más: el control de su fortuna.

El encargado de investigar el caso es Casares, un perito judicial interpretado por Daniel Hendler, que debe determinar si se trata de una medida de cuidado necesaria o de una estrategia para despojar a Martha de sus bienes.

"27 noches" conquistó el Festival de San Sebastián

El debut de la película se produjo el 19 de septiembre, cuando se presentó como apertura de la Competencia Oficial en San Sebastián. Este año, además, Hendler volvió a competir en la sección Horizontes Latinos con su otra producción, Un cabo suelto.

La presencia del cineasta uruguayo-argentino en el certamen consolidó su lugar en el panorama internacional, y el estreno de 27 noches fue uno de los momentos más aplaudidos del festival.

El elenco con Daniel Hendler, Marilu Marini y Carla Peterson

Director: Daniel Hendler

Daniel Hendler Productores: Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre

Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre Producción: La Unión de los Ríos

La Unión de los Ríos Elenco: Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson

Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson Fotografía: Julián Apezteguía

Julián Apezteguía Música: Pedro Osuna

Pedro Osuna Edición: Nicolás Goldbart

Nicolás Goldbart Diseño de vestuario: Roberta Pesci

Roberta Pesci Guion: Daniel Hendler, Martín Mauregui, Agustina Liendo sobre una adaptación de Mariano Llinás. Película basada en "Veintisiete noches" de Natalia Zito

Daniel Hendler, Martín Mauregui, Agustina Liendo sobre una adaptación de Mariano Llinás. Película basada en "Veintisiete noches" de Natalia Zito Sonido: Santiago Fumagalli

Santiago Fumagalli Arte: Sebastián Orgambide

Sebastián Orgambide Duración: 01:47

La historia detrás de la película "27 noches"

El corazón de la película está en la pregunta que atraviesa toda la trama: ¿es la internación de Martha un acto de amor y protección, o un intento de manipularla para obtener su dinero?

La obra plantea un debate que trasciende la ficción: la delgada línea entre el cuidado legítimo hacia una persona mayor y la imposición de decisiones que pueden vulnerar su libertad.

Este dilema toca fibras sensibles y conecta con una discusión más amplia sobre salud mental, envejecimiento y derechos de las personas mayores.

Una mirada internacional al cine argentino

El estreno en Netflix le abre a 27 noches las puertas de una audiencia global. La película se suma a un creciente listado de producciones argentinas que logran trascender fronteras y consolidarse en el circuito internacional de cine y streaming.

La llegada del film a la plataforma será también una prueba de cómo los temas locales, arraigados en una cultura específica, pueden generar resonancia en espectadores de diferentes países.

Cuándo se estrena "27 noches" en Netflix

El recorrido de 27 noches recién comienza. Con su estreno simultáneo en salas y en Netflix, la película buscará no solo emocionar, sino también provocar conversación.

El público se enfrentará a una historia que combina intriga, drama familiar y reflexión social, todo atravesado por la pregunta sobre qué significa realmente vivir con absoluta libertad en los últimos años de la vida.

El resultado es una producción que combina el talento actoral de grandes figuras con una mirada crítica y sensible sobre un tema que afecta a familias en todo el mundo.

