En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Carla Peterson
CINE NACIONAL

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler deslumbran con el estreno de una nueva película argentina

Tras conquistar al Festival de San Sebastián, Netflix estrena esta nueva película argentina con Daniel Hendler, Marilu Marini y Carla Peterson como protagonistas.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler deslumbran con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: archivo)

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler deslumbran con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: archivo)

El próximo 17 de octubre, Netflix estrenará en todo el mundo "27 noches", un drama argentino que ya dejó huella en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película está dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, con un elenco encabezado por Marilú Marini, Carla Peterson, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg y Paula Grinszpan.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos. (Foto: archivo)

El film no solo inauguró la 73ª edición del prestigioso certamen español, sino que también promete convertirse en una de las producciones más comentadas del año en la plataforma de streaming.

Esta historia está basada en la novela de Natalia Zito y en hechos reales, y explora un dilema tan íntimo como universal: la tensión entre la autonomía personal y el control familiar en la vejez.

27 Noches Netflix 1

De qué trata "27 noches" en Netflix

La trama de 27 noches gira en torno a Martha Hoffman, una mujer de 83 años, adinerada, excéntrica y con una personalidad inquebrantable. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, convencidas de que padece demencia. Sin embargo, la historia pronto revela que esa decisión podría estar motivada por algo más: el control de su fortuna.

El encargado de investigar el caso es Casares, un perito judicial interpretado por Daniel Hendler, que debe determinar si se trata de una medida de cuidado necesaria o de una estrategia para despojar a Martha de sus bienes.

27 Noches Netflix 2

"27 noches" conquistó el Festival de San Sebastián

El debut de la película se produjo el 19 de septiembre, cuando se presentó como apertura de la Competencia Oficial en San Sebastián. Este año, además, Hendler volvió a competir en la sección Horizontes Latinos con su otra producción, Un cabo suelto.

La presencia del cineasta uruguayo-argentino en el certamen consolidó su lugar en el panorama internacional, y el estreno de 27 noches fue uno de los momentos más aplaudidos del festival.

27 noches en Netflix

El elenco con Daniel Hendler, Marilu Marini y Carla Peterson

  • Director: Daniel Hendler
  • Productores: Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre
  • Producción: La Unión de los Ríos
  • Elenco: Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson
  • Fotografía: Julián Apezteguía
  • Música: Pedro Osuna
  • Edición: Nicolás Goldbart
  • Diseño de vestuario: Roberta Pesci
  • Guion: Daniel Hendler, Martín Mauregui, Agustina Liendo sobre una adaptación de Mariano Llinás. Película basada en "Veintisiete noches" de Natalia Zito
  • Sonido: Santiago Fumagalli
  • Arte: Sebastián Orgambide
  • Duración: 01:47
27 noches elenco

La historia detrás de la película "27 noches"

El corazón de la película está en la pregunta que atraviesa toda la trama: ¿es la internación de Martha un acto de amor y protección, o un intento de manipularla para obtener su dinero?

La obra plantea un debate que trasciende la ficción: la delgada línea entre el cuidado legítimo hacia una persona mayor y la imposición de decisiones que pueden vulnerar su libertad.

Este dilema toca fibras sensibles y conecta con una discusión más amplia sobre salud mental, envejecimiento y derechos de las personas mayores.

27 noches Netflix

Una mirada internacional al cine argentino

El estreno en Netflix le abre a 27 noches las puertas de una audiencia global. La película se suma a un creciente listado de producciones argentinas que logran trascender fronteras y consolidarse en el circuito internacional de cine y streaming.

La llegada del film a la plataforma será también una prueba de cómo los temas locales, arraigados en una cultura específica, pueden generar resonancia en espectadores de diferentes países.

Cuándo se estrena "27 noches" en Netflix

El recorrido de 27 noches recién comienza. Con su estreno simultáneo en salas y en Netflix, la película buscará no solo emocionar, sino también provocar conversación.

27 Noches Netflix 3

El público se enfrentará a una historia que combina intriga, drama familiar y reflexión social, todo atravesado por la pregunta sobre qué significa realmente vivir con absoluta libertad en los últimos años de la vida.

El resultado es una producción que combina el talento actoral de grandes figuras con una mirada crítica y sensible sobre un tema que afecta a familias en todo el mundo.

Tráiler de "27 noches" en Netflix

Embed
Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Carla Peterson película Humberto Tortonese Julieta Zylberberg
Notas relacionadas
Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor película argentina de suspenso y dura menos de 2 horas
Guillermo Francella se luce en Netflix con la película que sigue causando furor en la plataforma
Netflix: Cillian Murphy protagoniza el gran estreno de la semana y es la película más esperada del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar