En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
STREAMING

Netflix sorprende con esta película europea que arrasó en los Oscar con cuatro premios

Netflix tiene esta película ganadora de cuatro premios Oscar, considerada una de las mejores producciones bélicas de todos los tiempos.

Netflix sorprende con esta película europea que arrasó en los Oscar con 4 premios.

Netflix sorprende con esta película europea que arrasó en los Oscar con 4 premios.

Netflix tiene en su catálogo la película alemana ganadora de cuatro premios Oscar, un título que dejó huella en Hollywood y que ya se convirtió en un clásico moderno del cine bélico. Se trata de "Sin novedad en el frente", la aclamada adaptación de la novela de Erich Maria Remarque dirigida por Edward Berger, que narra con crudeza los horrores de la Primera Guerra Mundial.

Leé también El Chino Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y dura menos de 2 horas
El Chino Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Pocas producciones europeas lograron lo que consiguió esta cinta. Sin novedad en el frente no solo se llevó cuatro premios Oscar, sino que también sumó reconocimientos en distintas ceremonias internacionales. Críticos de todo el mundo coincidieron en que se trata de una de las representaciones más impactantes y realistas de la guerra en el cine contemporáneo.

La película tuvo una presencia dominante en la temporada de premios de 2022. Entre las estatuillas que obtuvo se encuentran Mejor película internacional, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora original.

Sin novedad en el frente Netflix 1

De qué trata "Sin novedad en el frente" en Netflix

La trama sigue a Paul Bäumer, interpretado por Felix Kammerer, un joven que junto con sus amigos decide alistarse en el ejército alemán al inicio de la Primera Guerra Mundial. Convencidos por un fuerte nacionalismo y una visión idealizada de la batalla, falsifican los documentos para unirse al frente occidental.

En su partida, reina la ilusión y hasta la euforia de portar un uniforme. Pero una vez en las trincheras, los protagonistas descubren el verdadero rostro del conflicto: miedo, sangre, hambre y muerte.

La película no se guarda nada al mostrar cómo los jóvenes soldados son arrojados al desastre bélico, donde los ideales se disuelven ante la brutalidad del campo de batalla.

Sin novedad en el frente Netflix 2

La dirección y el estilo visual impactante de la película

El director Edward Berger logró que la adaptación fuera mucho más que una película bélica. Desde la primera escena, el espectador queda sumergido en un ambiente opresivo, con tonos grises, atmósferas sombrías y escenas que transmiten angustia y desesperación.

La fotografía es otro de los grandes aciertos. Cada toma, desde las trincheras llenas de barro hasta los planos generales del campo de batalla, fue diseñada para transmitir el contraste entre la aparente grandeza de los discursos patrióticos y la cruda realidad de la guerra.

El elenco de "Sin novedad en el frente"

  • Felix Kammerer
  • Albrecht Schuch
  • Aaron Hilmer
  • Moritz Klaus
  • Edin Hasanovi
  • Thibault de Montalembert
  • Daniel Brühl
  • Devid Striesow
  • Adrian Grünewald
  • Andreas Döhler
Sin novedad en el frente Netflix 3

La novela de Erich Maria Remarque, un clásico inmortal

La película es una nueva adaptación de la novela homónima de Erich Maria Remarque, publicada en 1929. El autor, excombatiente alemán, narró en primera persona los horrores que presenció durante la guerra.

En su momento, la obra fue censurada y prohibida en Alemania por su mensaje antibélico, pero con el tiempo se transformó en un referente literario universal. Esta adaptación de Netflix recupera la esencia del libro, recordando a las nuevas generaciones que los errores del pasado no deben repetirse.

Por qué ver "Sin novedad en el frente" en Netflix

El hecho de que Sin novedad en el frente forme parte del catálogo de Netflix confirma la estrategia de la plataforma de incluir producciones internacionales de alto nivel. No se trata solo de entretenimiento, sino de cine con un poderoso mensaje.

Sin novedad en el frente Netflix 4

La compañía demostró que está dispuesta a respaldar proyectos ambiciosos que trasciendan fronteras y que conecten con audiencias de diferentes culturas. En este caso, una historia profundamente alemana se transformó en un fenómeno global.

Con Sin novedad en el frente, Netflix no solo ofrece una producción premiada, sino también una experiencia que invita a la reflexión. La crítica la catalogó como una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, un título que retrata de manera cruda y poética el sinsentido de la guerra.

Tráiler de "Sin novedad en el frente" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix película Premios Oscar
Notas relacionadas
Úrsula Corberó se luce en Netflix con la serie corta más impactante y apenas tiene 8 episodios
Netflix: Matt Damon y Ben Affleck deslumbran con el gran estreno de una nueva película
Mario Casas brilla en Netflix con la mejor serie breve española y tan solo son 8 capítulos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar