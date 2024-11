Quién es la doble de Wanda Nara que L-Gante confundió con ella: "Nadie me..."

“Jamás pensé que él (por Elías Valenzuela) lo iba a compartir en un vivo. Me llegaron miles de mensajes, yo dije ‘hago un TikTok, total ¿quién lo va a ver?’ Lo vio todo el mundo ”, contó y explicó que decidió hacerse esta cuanta ya que muchos le decían que era muy parecida a la empresaria, aunque no tenía muchos seguidores, lo pensó como un juego.

“Me encanta lo que se generó”, dijo y admitió que aún ni Wanda ni L-Gante se comunicaron con ella.

image.png

"Lo malo de esto es que recibo mucho hate, mucha gente se confunde y piensa que soy Wanda Nara. Me tiran muchas cosas feas y muy mala onda. Pero no me cargo de esas cosas, yo soy feliz. Tengo seguidoras, una grupito de chicas que se llama ´las Wandis LAM´, que me informan todo lo que pasa con ella y están pendientes de mis vivos", indicó.

Sobre sus objetivos, Macarena reveló: "Pasé por cosas muy feas en mi vida, perdí mi casa... me estafaron con un terreno. El objetivo es tener seguidores y si algún día se da, tener un buen trabajo y poder comprarme mi casa".

"Lo bueno de tener un parecido a ella es que mucha gente me da una mano, me ayuda, me abre puertas", cerró la imitadora.