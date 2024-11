Juanita Viale se volvió viral por no llevar puesta una prenda de ropa importante: "desnudos"

“A veces salís en patas”, preguntó Jota a lo que Viale respondió: “sí, sí, es algo que frecuento. Porque me gusta”.

“Hoy me desperté, me bañé, me fui a llevar a los chicos al colegio en patas y después viene para acá”, explicó.

“Me gusta estar en patas”, dijo y hasta levantó su pierna para mostrar si estaban sucias o no.

Esto fue celebrado por muchos que hablan de ir más livianos por la vida y para otros fue un gran objetivo de críticas, ya que refirieron que muchos “andan en patas” por carencias de zapatos y no por decisión propia.