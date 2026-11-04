La dramática situación que vivió Nelson Castro en un avión y cómo logró salvarle la vida a una pasajera

Ante la urgencia, Castro dejó de lado por un momento su viaje laboral y puso en práctica sus conocimientos como médico para atender a la mujer. Su intervención permitió ganar tiempo hasta que pudieran recibir asistencia especializada una vez que el avión llegara a destino.

El conductor también brindó detalles sobre el procedimiento que realizaron para garantizar que la pasajera pudiera ser atendida rápidamente por los profesionales de la salud. “Hicimos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, contó sobre el operativo que se desplegó después de la emergencia.

Finalmente, la mujer fue trasladada en ambulancia a un centro de salud, donde continuó recibiendo la atención médica necesaria tras el complicado episodio que atravesó durante el vuelo.

Con su habitual manera de relatar los acontecimientos, pero sin ocultar la particularidad de lo sucedido, Nelson Castro resumió la inesperada experiencia que le tocó vivir mientras se dirigía a cumplir con su cobertura periodística en Roma. “Me tocó un viaje con trabajo médico a bordo”, concluyó el periodista, que terminó protagonizando una intervención médica de urgencia en medio de un viaje que tenía como objetivo cubrir la gira del papa León XIV.

Qué dijo Nelson Castro la primera vez que habló sobre su sexualidad

Nelson Castro sorprendió el año pasado al revelar aspectos desconocidos de su vida privada durante una profunda entrevista con el diario Clarín. El periodista y médico neurólogo habló de un amor que lo marcó para siempre, su frustrado deseo de convertirse en padre y los rumores sobre su sexualidad que circularon durante distintos momentos de su carrera.

A través de una serie de fragmentos compartidos en la cuenta de Twitter del medio, trascendieron las confesiones más íntimas del conductor, quien contó que estuvo a punto de casarse en Estados Unidos con una médica que falleció durante la pandemia de Covid.

“Yo estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid. Teníamos un plan… Me hubiera encantado tener muchos chicos y bueno, se frustró. Yo me tuve que volver a la Argentina y ella no quiso venir. Sucedió cuando hice la beca, a mediados de los ochenta. Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió", recordó.

Además, reconoció que siempre tuvo el deseo de formar una familia y que, de haber tenido la oportunidad, incluso habría buscado convertirse en padre por su cuenta.

“Lo ideal siempre es formar una familia, yo soy muy familiero. Pero si no, si hubiera existido esa posibilidad, no te digo cinco pero a lo mejor dos o tres hijos habría buscado”, explicó.

Por último, Nelson Castro habló de los rumores sobre su sexualidad y aseguró que fueron utilizados para perjudicarlo políticamente.

“Si fuera homosexual lo diría sin problemas”, sentenció, dejando en claro que nunca habría tenido inconvenientes en hablar abiertamente sobre el tema.