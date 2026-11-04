Javier Milei desembarcó en Madrid para la Cumbre Iberoamericana: qué actividades tiene previstas

La relación de Milei con el escenario político español estuvo marcada por su cercanía con Abascal y los cruces con Sánchez. El mandatario argentino había viajado al país entre el 19 y el 21 de octubre, pero en esa oportunidad no pudo reunirse con el dirigente opositor, que se encontraba de gira por la campaña electoral.

La delegación argentina llegó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, el Presidente fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

Cuándo participa Milei de la Cumbre Iberoamericana y cuándo regresa

La actividad central de la visita será el jueves 5 de noviembre. A partir de las 5, hora argentina, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Una vez finalizada la cumbre, el avión presidencial ARG-01 iniciará el regreso a la Argentina a las 17, con una nueva parada técnica en Canarias. El arribo está previsto para el viernes 6 de noviembre a las 7.30.

De esta manera, el Presidente tendrá una estadía de poco más de un día en España, con una agenda que combinará su participación en el encuentro regional y una reunión con uno de sus principales aliados políticos en Europa.