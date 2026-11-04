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Javier Milei desembarcó en Madrid para la Cumbre Iberoamericana: qué actividades tiene previstas

El Presidente arribó en medio de las tensiones con Pedro Sánchez y tras el revés electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Durante su breve visita se reunirá con Santiago Abascal, líder de VOX, pero no tiene previsto un encuentro con el mandatario español.

Milei llegó a España: el encuentro político que tendrá antes de la Cumbre Iberoamericana

Milei llegó a España: el encuentro político que tendrá antes de la Cumbre Iberoamericana

Javier Milei llegó este miércoles a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el 4 y el 5 de noviembre. El mandatario tendrá una estadía breve, con una agenda concentrada en la actividad multilateral y un encuentro político con el líder de VOX, Santiago Abascal.

Leé también Milei viajó a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox
Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox. (Foto: archivo)

El viaje se concreta horas después del revés electoral de los republicanos en Estados Unidos, donde los demócratas consiguieron el control del Senado y mantuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Javier Milei había expresado en distintas oportunidades su cercanía política con Donald Trump.

Durante su estadía no están previstos encuentros con el rey Felipe VI ni reuniones con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tampoco figura en la agenda una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente Javier Milei con el titular de VOX, Santiago Abascal.

El presidente Javier Milei con el titular de VOX, Santiago Abascal.

La reunión con Santiago Abascal y el vínculo con España

Uno de los compromisos previstos para la primera jornada será el encuentro con Santiago Abascal, referente de VOX y aliado político del Presidente argentino. La reunión tendrá lugar en la antesala de las elecciones anticipadas españolas, previstas para el 29 de noviembre.

La relación de Milei con el escenario político español estuvo marcada por su cercanía con Abascal y los cruces con Sánchez. El mandatario argentino había viajado al país entre el 19 y el 21 de octubre, pero en esa oportunidad no pudo reunirse con el dirigente opositor, que se encontraba de gira por la campaña electoral.

La delegación argentina llegó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, el Presidente fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

Cuándo participa Milei de la Cumbre Iberoamericana y cuándo regresa

La actividad central de la visita será el jueves 5 de noviembre. A partir de las 5, hora argentina, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Una vez finalizada la cumbre, el avión presidencial ARG-01 iniciará el regreso a la Argentina a las 17, con una nueva parada técnica en Canarias. El arribo está previsto para el viernes 6 de noviembre a las 7.30.

De esta manera, el Presidente tendrá una estadía de poco más de un día en España, con una agenda que combinará su participación en el encuentro regional y una reunión con uno de sus principales aliados políticos en Europa.

En pocas palabras

  • Milei llegó a España: El Presidente arribó a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, con una agenda breve.
  • Encuentro político: Se reunirá con Santiago Abascal, líder de VOX, antes de las elecciones españolas.
  • Cumbre Iberoamericana: Participará el jueves 5 de noviembre en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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