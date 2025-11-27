Quién es Sonia Zavaleta, la hija de una de las Trillizas internada en pleno embarazo: la preocupación que sacudió a todos
Preocupación por Sonia Zavaleta: la hija de 36 años de una de las Trillizas internada en pleno embarazo y el recuerdo de la muerte de su prima Geñi. Enterate.
La noticia encendió todas las alarmas: Sonia Zavaleta, de 36 años, la hija menor de la trilliza María Emilia, fue internada en pleno embarazo y la preocupación estalló de inmediato. No solo por su estado, sino porque esta familia ya conoce el dolor y la fragilidad de los golpes inesperados.
Sonia, mamá de Enero —su hijo de casi dos años— y embarazada nuevamente, atraviesa un 2025 cargado de desafíos personales. Es la hija menor del matrimonio entre María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, una dupla que siempre se mostró unida e incondicional.
Artista de formación, estudió Letras, pasó por el IUNA, y durante una estadía en París llegó a limpiar baños y cocinar para poder presenciar ensayos en el Théâtre du Soleil, la prestigiosa compañía de Ariane Mnouchkine. Esa experiencia la marcó para siempre.
En pandemia, decidió estudiar marketing: “El mundo artístico no es rentable”, confesó alguna vez con brutal honestidad. Además, Sonia prepara la llegada del que será el nieto número 21 de las Trillizas de Oro, una familia numerosa, hiperexpuesta y atravesada por historias luminosas… y otras devastadoras.
Conoció a su esposo, Isidro Escalante, a través de su cuñada Esme, en un show, detrás del escenario, y aseguró: “El resto es historia”. Juntos construyeron una familia sólida, presente y muy cercana a las Trillizas.
Días antes de su internación, desde la cuenta oficial del trío, las legendarias hermanas compartieron un emotivo saludo y un video donde se veía a Sonia soplando velitas junto a su hijo, su esposo y su madre. Una escena que hoy adquiere otro peso.
La internación de Sonia reactivó un recuerdo doloroso para los Zavaleta–Fernández Rousse: la muerte de su prima Geñi Laprida en 2018, con solo 34 años.
Geñi, hija de María Eugenia —otra de las Trillizas— murió tras una dura batalla contra un cáncer de mama que luego avanzó al cerebro. Tenía dos hijos pequeños y estaba casada. Su partida fue un antes y un después para toda la familia… y Sonia era especialmente cercana a ella.
Ese antecedente trágico hizo que la hospitalización de Sonia en pleno embarazo movilizara aún más a toda la familia y a los seguidores del clan.
Sonia estaba a días de presentar su disco y tuvo que cancelarlo. “Mi cuerpo me pasó factura”, confesó en un mensaje que generó más inquietud que alivio.
Hoy, se encuentra en su casa, cuidándose y priorizando su salud, mientras la familia —que sabe lo que es enfrentar lo inesperado— vuelve a rodearla con la fuerza de siempre.