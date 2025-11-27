Quién es Sonia Zavaleta, la hija de una de las Trillizas internada en pleno embarazo: la preocupación que sacudió a todos

image

Conoció a su esposo, Isidro Escalante, a través de su cuñada Esme, en un show, detrás del escenario, y aseguró: “El resto es historia”. Juntos construyeron una familia sólida, presente y muy cercana a las Trillizas.

Días antes de su internación, desde la cuenta oficial del trío, las legendarias hermanas compartieron un emotivo saludo y un video donde se veía a Sonia soplando velitas junto a su hijo, su esposo y su madre. Una escena que hoy adquiere otro peso.

image

La internación de Sonia reactivó un recuerdo doloroso para los Zavaleta–Fernández Rousse: la muerte de su prima Geñi Laprida en 2018, con solo 34 años.

Geñi, hija de María Eugenia —otra de las Trillizas— murió tras una dura batalla contra un cáncer de mama que luego avanzó al cerebro. Tenía dos hijos pequeños y estaba casada. Su partida fue un antes y un después para toda la familia… y Sonia era especialmente cercana a ella.

image

Ese antecedente trágico hizo que la hospitalización de Sonia en pleno embarazo movilizara aún más a toda la familia y a los seguidores del clan.

Sonia estaba a días de presentar su disco y tuvo que cancelarlo. “Mi cuerpo me pasó factura”, confesó en un mensaje que generó más inquietud que alivio.

Hoy, se encuentra en su casa, cuidándose y priorizando su salud, mientras la familia —que sabe lo que es enfrentar lo inesperado— vuelve a rodearla con la fuerza de siempre.

image