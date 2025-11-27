Cuánto cuesta el pan dulce más buscado para estas Fiestas
Es un clásico que vuelve cada vez que llega diciembre y se acercan Navidad y Año Nuevo. Cómo conseguirlo y cuáles son los horarios de venta.
Cuál es el precio del pan dulce que todos buscan (Foto: archivo).
Como toda vez que se acercan las fiestas de fin de año, hay una costumbre que se repite sin fallar: la búsqueda del pan dulce ideal. Y entre las múltiples panaderías que ofrecen su versión, una vuelve a ocupar el centro de la escena porteña. Se trata de Plaza Mayor, el tradicional local de Monserrat que desde mediados de los años 80 se convirtió en un punto de referencia para quienes quieren asegurar un pan dulce artesanal para las celebraciones de fin de año.
A medida que avanza el mes, las imágenes se vuelven familiares: filas extensas sobre la vereda de Venezuela al 1300, vecinos que aprovechan la espera para charlar y turistas que llegan atraídos por recomendaciones de guías y redes sociales. No son pocos los que se acercan antes de la apertura para garantizarse un ejemplar del pan dulce que cada temporada vuelve a ser objeto de deseo.
El éxito del producto se sostiene en una fórmula que la casa respeta desde 1985: una masa suave y perfumada con abundancia de frutos secos, higos confitados y un equilibrio que conquistó públicos diversos. Con el tiempo, más que un alimento se transformó en un clásico porteño, un símbolo festivo que fue sumando fanáticos edición tras edición.
Cuál es el precio del pan dulce de Plaza Mayor para 2025
Para esta Navidad, la versión 2025 se ofrece a $36.000 el kilo, unos $11.000 más que el valor del año pasado. Pese al aumento, sigue siendo competitivo dentro de la categoría premium y de elaboraciones artesanales, sobre todo frente a panaderías especializadas que manejan tarifas más elevadas.
La demanda alta viene alimentando un fenómeno ya habitual: la reventa. En redes y plataformas de compraventa comenzaron a verse publicaciones que lo ofrecen por encima de los $40.000, una práctica que reaparece cada diciembre y que confirma el lugar simbólico que el producto ganó en la ciudad.
Cómo y cuándo se puede comprar
Plaza Mayor mantiene su sistema de comercialización sin cambios: venta exclusiva en el local de Monserrat y cupos limitados por día. Durante diciembre, la atención para la compra del pan dulce está organizada en dos turnos, de 9 a 11 y de 17 a 19. En ambos horarios suele agotarse rápidamente.
El comercio señala además que no trabaja con envíos, plataformas digitales ni pedidos por WhatsApp. Las publicaciones que aparecen en sitios como Mercado Libre pertenecen a particulares que compran en el mostrador y luego revenden por su cuenta, una aclaración necesaria para evitar confusiones y eventuales estafas, frecuentes cuando crece la demanda.