Cuánto cuesta el pan dulce más buscado para estas Fiestas

La demanda alta viene alimentando un fenómeno ya habitual: la reventa. En redes y plataformas de compraventa comenzaron a verse publicaciones que lo ofrecen por encima de los $40.000, una práctica que reaparece cada diciembre y que confirma el lugar simbólico que el producto ganó en la ciudad.

PLAZA MAYOR IG 2 plazamayorok.jpg El pan dulce de Plaza Mayor: un clásico de las Fiestas de fin de año que mantiene su receta en secreto.

Cómo y cuándo se puede comprar

Plaza Mayor mantiene su sistema de comercialización sin cambios: venta exclusiva en el local de Monserrat y cupos limitados por día. Durante diciembre, la atención para la compra del pan dulce está organizada en dos turnos, de 9 a 11 y de 17 a 19. En ambos horarios suele agotarse rápidamente.

El comercio señala además que no trabaja con envíos, plataformas digitales ni pedidos por WhatsApp. Las publicaciones que aparecen en sitios como Mercado Libre pertenecen a particulares que compran en el mostrador y luego revenden por su cuenta, una aclaración necesaria para evitar confusiones y eventuales estafas, frecuentes cuando crece la demanda.