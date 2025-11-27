Rocío Pardo sorprendió con sus palabras sin filtro sobre la China Suárez: "Lo viví en..."

Lejos de toda rivalidad femenina —tema que siempre genera morbo mediático—, Pardo fue tajante: “Ella es la mamá de Rufi. Eso ya ordena todo”.

La bailarina no se mostró ni distante ni exageradamente cercana: eligió la línea exacta del respeto. Un equilibrio que, según ella, es clave para que Rufina sienta contención y estabilidad. “El objetivo es uno solo: que los chicos vean calma, comunicación y cero tensiones”, insistió.

Rocío reconoció que, pese a la enorme exposición que siempre rodea a la China Suárez y a Nicolás Cabré, la dinámica entre ellos es sorprendentemente tranquila. Además, contó que con Rufina logró un vínculo natural y lleno de complicidad: “Cuando sos parte de la vida de un niño tenés una responsabilidad afectiva, aunque no seas su mamá. Y eso se honra con amor y respeto”.

Un mensaje claro y directo para Rocío, no hay dudas sobre cuál es la prioridad: “La salud emocional de los chicos es lo primero. Siempre”.