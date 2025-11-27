Rocío Pardo sorprendió con sus palabras sin filtro sobre la China Suárez: "Lo viví en..."
Rocío Pardo dejó un fuerte mensaje que va directo a la China Suárez, Enterate.
En una entrevista que nadie vio venir, Rocío Pardo habló como nunca de su vínculo con la China Suárez, la ex de Nicolás Cabré y mamá de Rufina. Sin rodeos y con una sinceridad que descolocó a más de uno, la bailarina abrió la puerta a la intimidad de su familia ensamblada y dejó varias frases que ya generan repercusión.
La pareja de Cabré, lejos de los escándalos mediáticos, reveló la fórmula secreta que sostiene la paz entre las partes y lanzó una reflexión que encendió titulares: “Cuando hay niños de por medio, hay que priorizar la salud mental de ellos. Yo lo viví desde chica”.
Rocío no esquivó su historia personal y confesó que su mirada actual está marcada por su propia infancia. “Sé lo que significa crecer en un entorno cuidado. Mis hermanitos más chiquitos son de otra mamá y siempre hubo un esfuerzo para que reinara la armonía”, disparó, dejando claro que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia.
Ese pasado, asegura, es el eje que hoy la guía en su relación con Cabré y con la China. “Lo viví en carne propia: cuando los adultos se respetan, los chicos respiran paz. Eso define todo”, señaló y dio a entender que ella es parte del esfuerzo familiar porque las cosas fluyan, incluso ahora que la niña vive tiempo con su mamá en Turquía.
Lejos de toda rivalidad femenina —tema que siempre genera morbo mediático—, Pardo fue tajante: “Ella es la mamá de Rufi. Eso ya ordena todo”.
La bailarina no se mostró ni distante ni exageradamente cercana: eligió la línea exacta del respeto. Un equilibrio que, según ella, es clave para que Rufina sienta contención y estabilidad. “El objetivo es uno solo: que los chicos vean calma, comunicación y cero tensiones”, insistió.
Rocío reconoció que, pese a la enorme exposición que siempre rodea a la China Suárez y a Nicolás Cabré, la dinámica entre ellos es sorprendentemente tranquila. Además, contó que con Rufina logró un vínculo natural y lleno de complicidad:“Cuando sos parte de la vida de un niño tenés una responsabilidad afectiva, aunque no seas su mamá. Y eso se honra con amor y respeto”.
Un mensaje claro y directo para Rocío, no hay dudas sobre cuál es la prioridad: “La salud emocional de los chicos es lo primero. Siempre”.