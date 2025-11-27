Preocupación total por Sonia Zavaleta: la hija de las Trillizas de Oro fue internada de urgencia en pleno embarazo

La orden médica fue tajante: descansar, bajar el ritmo y evitar cualquier tipo de actividad que pueda poner en riesgo su salud o la del embarazo. Aunque el show deberá esperar al 2025, Sonia confirmó que su disco saldrá igual: “El disco está programado para el 4 de diciembre. Les voy a ir compartiendo los videazos que hicimos. El show quedará para el año que viene”.

image

Con estas palabras buscó calmar a sus seguidores, pero también dejó entrever la frustración que significó frenar en un momento crucial de su carrera. Cerró su comunicado con una frase que muchos interpretaron como una señal de alerta emocional: “No es fácil… pero estoy aprendiendo que también es valioso saber cuándo parar”.

Sonia escucho su cuerpo y paró a tiempo, el bebé en camino se trata de su segundo hijo junto su esposo, Isidro Escalante, quienes en noviembre de 2023 se convirtieron en padres de Enero.

La combinación de cansancio extremo, embarazo avanzado y un ritmo laboral intenso encendió las alarmas en su entorno. La preocupación crece, y ahora toda la atención está puesta en su recuperación.