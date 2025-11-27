Preocupación total por Sonia Zavaleta: la hija de las Trillizas de Oro fue internada de urgencia en pleno embarazo
Drama en la familia de las Trillizas de Oro: la hija de María Emilia terminó hospitalizada en medio de su embarazo. Enterate.
La noticia encendió las alarmas en el mundo del espectáculo: Sonia Zavaleta, hija de María Emilia —una de las históricas Trillizas de Oro—, reveló que tuvo que ser hospitalizada en plena etapa de embarazo, obligándola a cancelar su esperado show del 2 de diciembre. El anuncio llegó directamente desde su cuenta de Instagram y desató una ola de preocupación entre sus seguidores.
Con una sinceridad que sorprendió a sus fanáticos, Sonia confesó que los últimos meses estuvieron cargados de trabajo, estrés y exigencias. Pero su cuerpo dijo basta. “Quise hacer todo, llegar a todo, sostener todo… y mi cuerpo me pasa factura. Ahora necesito escucharme, frenar y priorizar mi bienestar”, escribió, dejando entrever el agotamiento extremo que la llevó al hospital.
La artista tenía previsto presentar su disco en Nün Teatro Bar, un proyecto que la emocionaba profundamente. Sin embargo, el plan quedó en pausa por un motivo que muchos interpretaron como un llamado de atención físico y emocional.
Tras la preocupación inicial, Sonia llevó alivio a quienes seguían minuto a minuto su evolución. Desde su casa, ya dada de alta, confirmó que su hija está bien. “Ya estoy mejor, en casa, recuperando. La beba está perfecta. Tengo que hacer reposo. Quedarme tranqui”, aseguró, aunque su tono dejó en claro que no fue un susto menor.
La orden médica fue tajante: descansar, bajar el ritmo y evitar cualquier tipo de actividad que pueda poner en riesgo su salud o la del embarazo. Aunque el show deberá esperar al 2025, Sonia confirmó que su disco saldrá igual: “El disco está programado para el 4 de diciembre. Les voy a ir compartiendo los videazos que hicimos. El show quedará para el año que viene”.
Con estas palabras buscó calmar a sus seguidores, pero también dejó entrever la frustración que significó frenar en un momento crucial de su carrera. Cerró su comunicado con una frase que muchos interpretaron como una señal de alerta emocional: “No es fácil… pero estoy aprendiendo que también es valioso saber cuándo parar”.
Sonia escucho su cuerpo y paró a tiempo, el bebé en camino se trata de su segundo hijo junto su esposo, Isidro Escalante, quienes en noviembre de 2023 se convirtieron en padres de Enero.
La combinación de cansancio extremo, embarazo avanzado y un ritmo laboral intenso encendió las alarmas en su entorno. La preocupación crece, y ahora toda la atención está puesta en su recuperación.