Video: la abusaron en plena calle y no le tomaron la denuncia policial por una insólita razón

Segundos después, se produjo el ataque en la esquina de 13 y 134. “Cuando me voy a dar vuelta para ver dónde estaba, siento que me mete la mano en el glúteo, acariciándomelo, y me dice ‘qué linda que estás’. Eso es lo que se ve en el video”, añadió, visiblemente angustiada.

Al enfrentarlo y gritar, el agresor se retiró. Acto seguido, la víctima se dirigió inmediatamente a la comisaría para radicar la denuncia. “Fui a el mismo lunes y me la tomaron, pero sin pruebas porque no tenía los videos”, explicó.

La insólita respuesta que le dieron en la comisaría tras denunciar el abuso

Al día siguiente, tras conseguir la filmación del ataque como la presunta identidad del sospechoso, volvió a presentarse en la seccional. Sin embargo, según contó, le dijeron que debía regresar días después para presentar esas pruebas, porque no estaba la agente que había recibido la denuncia inicialmente.

La joven manifestó su indignación ante la falta de respuesta policial: “No denuncié sólo por mí, sino para evitar que le pase algo más a otra mujer, y peor, que no lo pueda contar”.

La causa está siendo investigada por la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N°8 de Berazategui, bajo la fiscal Bárbara Belasco, y se tramita como abuso sexual simple.