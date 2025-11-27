Video: la abusaron en plena calle y no le tomaron la denuncia policial por una insólita razón

Una joven de la localidad bonaerense de Berazategui denunció que fue abusada en plena calle por un hombre que la persiguió durante varias cuadras y que, luego, no le tomaron la denuncia en la comisaría.
Una joven relató el dramático momento que vivió en la vía pública el pasado lunes, cuando un hombre la persiguió durante varias cuadras y finalmente la atacó.
Berazategui: una joven denunció que fue abusada por un hombre en plena calle
Una joven de la localidad bonaerense de Berazategui denunció que fue abusada en plena calle por un hombre que la persiguió durante varias cuadras y que, luego, no le tomaron la denuncia en la comisaría.
Según relató la víctima, la secuencia comenzó cuando salió de su casa rumbo al gimnasio, que queda cerca de la municipalidad. “Este tipo me empezó a seguir desde una plaza durante dos cuadras. Iba atrás mío y, por precaución, empecé a caminar más lento para dejarlo pasar”, contó a TN.
Luego de que se adelantara, de acuerdo a la versión de la joven, el sujeto se detuvo frente a una casa y simuló orinar. “No sé si realmente lo hizo o solo se tocó sus partes íntimas”, comentó. Frente a esta acción, ella volvió a quedar delante de él.
“Casi llegando a la esquina, me empieza a seguir de nuevo. Yo otra vez caminé lento para que pasara adelante, pero esta vez dejé de escuchar sus pasos, como si él también hubiera empezado a caminar más lento”, relató la chica.
Segundos después, se produjo el ataque en la esquina de 13 y 134. “Cuando me voy a dar vuelta para ver dónde estaba, siento que me mete la mano en el glúteo, acariciándomelo, y me dice ‘qué linda que estás’. Eso es lo que se ve en el video”, añadió, visiblemente angustiada.
Al enfrentarlo y gritar, el agresor se retiró. Acto seguido, la víctima se dirigió inmediatamente a la comisaría para radicar la denuncia. “Fui a el mismo lunes y me la tomaron, pero sin pruebas porque no tenía los videos”, explicó.
Al día siguiente, tras conseguir la filmación del ataque como la presunta identidad del sospechoso, volvió a presentarse en la seccional. Sin embargo, según contó, le dijeron que debía regresar días después para presentar esas pruebas, porque no estaba la agente que había recibido la denuncia inicialmente.
La joven manifestó su indignación ante la falta de respuesta policial: “No denuncié sólo por mí, sino para evitar que le pase algo más a otra mujer, y peor, que no lo pueda contar”.
La causa está siendo investigada por la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N°8 de Berazategui, bajo la fiscal Bárbara Belasco, y se tramita como abuso sexual simple.