Limpieza total en River: la lista de jugadores a los que Gallardo le comunicó que no tendrá en cuenta

Ignacio Fernández (35 años)

Milton Casco (37)

Gonzalo “Pity” Martínez (32)

Miguel Ángel Borja (32)

Enzo Pérez (39)

Cuatro de ellos —Nacho, Casco, Pity y Enzo— fueron titulares en la final de Madrid ante Boca y forman parte de la galería de ídolos modernos del club. El caso de Borja, si bien no pertenece a aquella camada histórica, no pasa desapercibido: sus 62 goles lo dejaron como el 27° máximo artillero de River.

En el caso de Enzo Pérez, en los últimos días circuló la versión de que la dirigencia evaluaba ofrecerle permanecer como referente, aun advirtiéndole que su participación en cancha sería más reducida. La idea, similar al rol que cumplió Leonardo Ponzio en sus últimos años, no prosperó: el capitán tiene otros planes y decidió cerrar su ciclo.

Por qué se produce este recambio en River y qué impacto tiene

Las salidas forman parte de un proceso de renovación que River venía postergando. Aunque estos jugadores marcan una era, su ciclo contractual estaba próximo a terminar y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico consideraron que era momento de avanzar hacia una etapa nueva.

Para los futbolistas, el final no se da como lo hubieran imaginado: el mal 2025 del equipo, sumado a un 2024 sin brillo, afectó la valoración de algunos hinchas sobre su aporte. Sin embargo, sus trayectorias —incluida la final de Madrid y un bicampeonato continental en el caso del Pity Martínez— ya están selladas en la historia del club.

Qué pasará con el resto del plantel y quiénes podrían irse

Además de los jugadores mencionados, Gallardo también avanzó con otras definiciones sobre el plantel:

Sebastián Boselli : no será prioridad y el club le buscará una salida.

Federico Gattoni : termina su préstamo y debe regresar a Sevilla tras no sumar minutos relevantes.

Giuliano Galoppo: su situación es distinta. Si bien no se activaron los objetivos que obligaban la compra, River quiere adquirir su pase. San Pablo, dueño de su ficha, pretende quedarse con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia como parte de la operación.

Otro caso relevante es el de Paulo Díaz. El ciclo del defensor chileno está “agotado” tras seis años y medio en el club. Gallardo decidió no convocarlo a los últimos dos partidos del año, pero su situación contractual es distinta: tiene vínculo hasta 2027. Por lo tanto, su salida dependerá de que llegue una oferta que satisfaga a ambas partes.

Finalmente, hay tres jugadores con los que tanto Gallardo como River quieren contar, pero que podrían evaluar ofertas:

Facundo Colidio

Jeremías Ledesma

Fabricio Bustos

Los tres están abiertos a escuchar propuestas si aparece un club interesado y consideran que es un buen momento para un cambio de aire.