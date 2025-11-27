En diálogo con Radio Mitre, la joven detalló que los episodios de violencia no eran esporádicos ni aislados. Al contrario: constituían un patrón, un modo de relación que preocupaba a toda la familia López Monte.

“Los vecinos nos dijeron que ella le pegaba, que una vez le sacó la llave de la moto y lo dejó parado horas en la esquina hasta que quiso abrirle”, relató. En su casa, incluso, la madre llegó a presenciar un episodio puntual en el que la joven adolescente agredió directamente a Santiago. Desde ese día, la chica no volvió a ser bienvenida.

Pero el vínculo, dicen, ya era demasiado fuerte. Santiago decidió irse a vivir con ella. “No sabemos si estaba amenazado o enamorado, pero no quería volver”, lamentó Macarena. Cada vez que regresaba a la vivienda familiar, agregaron, lo hacía con marcas visibles: arañazos, golpes, hematomas e incluso cortes que levantaron sospecha.

“Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo: ‘Eso es una puñalada’. Él lo negaba, pero era evidente”, contó la hermana.

Otro dato que llamó la atención: todas las semanas le compraban un celular nuevo, porque la adolescente “se los rompía”.

Una relación tóxica, amenazas y un final irreversible

escalada Revelaron el infierno que vivía el chico asesinado por su novia de 16: "Pollerita de mamá".

Los primeros relatos del entorno de Santiago describen una relación marcada por control, agresiones, celos y dominio emocional. La familia asegura que la joven mantenía un comportamiento errático, agresivo y hostil, y que Santiago, por miedo o sometimiento, rara vez contaba lo que ocurría realmente.

La adolescente -identificada como M.N.N.- tenía 16 años y, de acuerdo a los relatos, ya había protagonizado otros episodios violentos, aunque nunca se llegó a formalizar una denuncia. En el barrio, algunos vecinos también advirtieron que la relación era conflictiva y que la familia del joven había manifestado en más de una ocasión su preocupación.

El miércoles, todo terminó con un llamado al 911. Según las primeras versiones aportadas por fuentes judiciales, fue la propia joven quien llamó a emergencias alegando que su novio se había “enganchado con una reja” y estaba gravemente herido. La excusa duró apenas unos minutos.

El crimen: heridas incompatibles con un accidente

Cuando la Policía de Lanús llegó al lugar, junto a una ambulancia del SAME, la médica que revisó el cuerpo de Santiago fue categórica: las heridas no coincidían con un accidente. Eran claras lesiones punzocortantes, de varios centímetros de profundidad, provocadas con un arma blanca.

La escena comenzó a tomar otra forma. En ese momento, mientras los profesionales discutían sobre el traslado y el protocolo, la adolescente consultó brevemente a dónde llevarían el cuerpo… y escapó corriendo de la vivienda.

Desde entonces, está prófuga.

Críticas familiares a la investigación: “La dejaron escapar”

escalada Revelaron el infierno que vivía el chico asesinado por su novia de 16: "Pollerita de mamá".

La familia de Santiago expresó públicamente su descontento con el accionar policial. Sostienen que la primera oficial en llegar al lugar permitió que la sospechosa se fugara, y que no se tomaron medidas inmediatas para buscarla.

Además, aseguran que la adolescente tenía su ubicación compartida con Santiago -un dato al que la Justicia podría haber accedido- pero que, aun así, jamás se pidió rastrear el teléfono de la joven.

“Creemos que hay un encubrimiento. No hicieron nada. La dejaron ir delante de todos”, denunció uno de los hermanos.

El fiscal Oscar Maidana, de la UFI Nº 8 de Lanús, tomó inicialmente el caso y ordenó preservar la escena. Luego, la investigación fue derivada a la fiscalía de Responsabilidad Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Ignacio Colazo.

El testimonio que lo cambia todo: “Ella llamó diciendo que lo había apuñalado”

En declaraciones a A24, otra de las hermanas del joven, Macarena, reveló un dato que podría resultar clave en la investigación: la adolescente habría llamado minutos después del ataque admitiendo que lo había apuñalado.

“Ella llamó para decir que lo había apuñalado. Mi hermano estaba intentando alejarse, pero ella no lo aceptaba”, sostuvo.

Según la chica, Santiago tenía miedo, evitaba contar lo que pasaba y sostenía la relación pese a los constantes episodios de violencia. El entorno del joven coincide en algo: él estaba atrapado, emocional y psicológicamente.