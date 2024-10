Quilmes Rock 2025: se confirmó qué artistas se presentan por día y dónde verlo en vivo

El Quilmes Rock 2025 finalmente reveló su tan esperado line up por día, donde más de 200 bandas y solistas se subirán al escenario para brindar lo mejor del rock y otros géneros. A pesar de que aún no se ha confirmado la sede oficial, el festival se llevará a cabo los días 5, 6 y 12 de abril de 2025, y como en ediciones anteriores, los fanáticos que no puedan asistir podrán disfrutarlo desde sus hogares gracias a las transmisiones en vivo por Disney+ y Flow.