Reapareció Daniela Urzi a los 49 años y dejó a todos helados

Aunque reparte su tiempo entre su departamento en Palermo y una casa sustentable que diseñó junto a un arquitecto amigo en un barrio privado de Tigre, asegura que su mayor prioridad es la crianza y el bienestar de su hijo.

Más allá de las campañas publicitarias que sigue protagonizando y que mantienen su imagen vigente, Urzi encontró en los últimos años nuevas pasiones profesionales. La fotografía: tiene una página web en la que exhibe y comercializa sus producciones propias. La música electrónica: se animó a producir y a involucrarse en un rubro que se transformó en una fuente de inspiración y trabajo.

El regreso de Daniela Urzi con este casting generó un fuerte impacto en el mundo de la moda y entre sus seguidores. A sus 49 años, conserva no solo la estética que la convirtió en referente de toda una generación, sino también una impronta renovada, marcada por la reinversión personal y profesional.