En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Daniela Urzi
¿Qué toma?

Reapareció Daniela Urzi a los 49 años y dejó a todos helados

La top model de los 90 volvió al ruedo: reapareció Daniela Urzi y sorprendió a todos con su look. Mirala.

Reapareció Daniela Urzi a los 49 años y dejó a todos helados

Daniela Urzi, ícono indiscutido de la moda de los años 90, reapareció públicamente a sus 49 años y dejó a todos sorprendidos. La top model participó de un casting en el que demostró que el paso del tiempo parece no haber tenido efecto en ella: su porte, su estilo y su frescura la mantienen vigente como en sus mejores épocas.

Leé también Fuerte denuncia de Cazzu a Christian Nodal por amenaza que involura a Inti, la hija de ambos
fuerte denuncia de cazzu a christian nodal por amenaza que involura a inti, la hija de ambos

Urzi se convirtió en figura internacional cuando apenas tenía 20 años. Con una carrera meteórica, se instaló en Europa y fue la cara de marcas de primera línea. En aquella década dorada formaba parte de la reconocida agencia de Pancho Dotto, con quien además mantuvo un romance muy comentado en aquel entonces: él tenía 40 años y ella 20.

image

“Fue mi primer novio”, reconoció la modelo tiempo atrás en una entrevista, confirmando lo que ya era un secreto a voces en el mundo fashion.

En la actualidad, Daniela está radicada en Buenos Aires. En 2019 puso fin a su matrimonio con el empresario vinculado al fútbol Pablo Cosentino, con quien compartió 12 años y tiene un hijo en común, Thiago, que en enero cumplió 13 años.

image

Aunque reparte su tiempo entre su departamento en Palermo y una casa sustentable que diseñó junto a un arquitecto amigo en un barrio privado de Tigre, asegura que su mayor prioridad es la crianza y el bienestar de su hijo.

Más allá de las campañas publicitarias que sigue protagonizando y que mantienen su imagen vigente, Urzi encontró en los últimos años nuevas pasiones profesionales. La fotografía: tiene una página web en la que exhibe y comercializa sus producciones propias. La música electrónica: se animó a producir y a involucrarse en un rubro que se transformó en una fuente de inspiración y trabajo.

El regreso de Daniela Urzi con este casting generó un fuerte impacto en el mundo de la moda y entre sus seguidores. A sus 49 años, conserva no solo la estética que la convirtió en referente de toda una generación, sino también una impronta renovada, marcada por la reinversión personal y profesional.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Daniela Urzi
Notas relacionadas
Desafío visual: buscá la manzana perdida entre los tomates
Netflix estrenó esta película y ya causa furor en todo el mundo: la joya que brilla en la plataforma
¿Cuáles son los santos y celebraciones para rezar en septiembre?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar