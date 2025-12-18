Apareció la primera imagen de Loly Antoniale con su marido, a cinco años del casamiento
Mariana “La Niña Loly” Antoniale se estableció en Miami y en las últimas horas se conoció la cara de su esposo. Todos los detalles en esta nota.
Tras el escandaloso romance con Jorge Rial que perjudicó su carrera en los medios locales, Mariana “La Niña Loly” Antoniale se fue a vivir a Miami, desde donde se muestra contenta en una casa de ensueño, y en las últimas horas se conoció la cara de su esposo, Walter G. Mercuri.
En LAM (América TV), mostraron una foto inédita de Mercuri junto a Mariana y a Marco Antonio Solís, y las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito no pudieron evitar notar el parecido con un famoso argentino: “Es igual a Gustavo Bermúdez”, señalaron.
En la fotos se puede ver a Mercury junto a Antoniale y el exitoso cantante, todos muy sonrientes. “Ahí anda Loly con G. Mercuri. Loly de Mercury y no contesta los llamados y no responde los mensajes”, advirtió De Brito.
En mayo de este 2025, Loly Antoniale había visitado Córdoba, donde asistió algunos shows y evitó, de todas las formas posibles, las cámaras. Sin embargo, la captaron esperando en el aeropuerto, tratando de pasar desapercibida. En esa ocasión, la modelo estaba sin su marido.
Cabe destacar que en redes sociales, Loly Antoniale no sube fotos a su perfil desde mayo de 2024. En un momento, generó gran preocupación entre sus seguidores y ella decidió reaparecer a través de sus historias. Su vida continúa en el anonimato en Miami. Ángel de Brito dijo que es algo que aun le sorprende porque "se moría por ser famosa".
Cómo fue la polémica separación de Loly Antoniale y Jorge Rial
La ruptura entre Jorge Rial y Loly Antoniale, una de las parejas más mediáticas y controversiales del espectáculo argentino, finalmente dejó de ser un enigma.
En febrero de este año, Ángel de Brito contó en su programa de Bondi Live que en el momento de la ruptura, el entonces conductor de Intrusos, Jorge Rial, llamó a Marcelo Tinelli para pedirle que la echaran a Loly Antoniale del Bailando, pero eso no sucedió.
“Yo la vi cambiar, lamentablemente. No conmigo, pero fue despectiva con otra gente por el poder que sentía al ser la novia de Rial, pero eso después le jugó en contra. Loly vino a LAM y contó la separación, pero fue la última vez que la vimos con vida”, detalló el periodista.
Luego fue tajante: “A partir de ahí nunca más habló. ¿Es miedo? ¿O es un acuerdo económico para desaparecer? La Niña Loly empezó su carrera diciendo que moría y hacía cualquier cosa con tal de ser famosa, y una persona que ama este medio no desaparece así”.