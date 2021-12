Recibió más de 2000 dólares de propina pero luego la echaron por un particular motivo

En total juntaron 4400 dólares: 2200 eran para Brandt y la otra mitad estaba destinada a su compañera, que terminó yéndose antes del establecimiento porque se sentía mal.

Al recibir la propina, Brandt no pudo ocultar su emoción y uno de los clientes del numeroso grupo, Grant Wise, declaró a Northwest Arkansas & River Valley News (KNWA/Fox 24) que recompensar a ambas trabajadoras "fue algo increíble". Sin embargo, más tarde la mujer confesó que se vio obligada a entregarle el dinero a su superior. "Me dijeron que debía darle la plata a mi jefe de turno y que me llevaría a casa el 20%", detalló.

Desde el restaurante le comunicaron que el dinero tenía que repartirse entre todos los compañeros, algo que según ella no había ocurrido nunca en los tres años y medio de trabajo.

Brandt le avisó al cliente Wise sobre esta medida y él reclamó el dinero al establecimiento y enseguida se lo dio a ella.

La camarera comentó que, tras esta situación, fue despedida. "Fue devastador", expresó y de acuerdo a su relato, le explicaron que la echaron porque había violado las políticas del restaurante al contarle a Wise que repartirían las propinas entre todos.