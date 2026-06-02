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El verdadero motivo detrás de la ausencia de Fabián Mazzei en la noche más especial de Araceli y Suar

Araceli González y Adrián Suar dejaron atrás años de conflicto y sellaron su reconciliación frente a las cámaras durante el estreno de Sottovoce. Y aunque el esperado reencuentro generó impacto, muchos se preguntaron por qué Fabián Mazzei no estuvo presente.

2 jun 2026, 15:53
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El verdadero motivo detrás de la ausencia de Fabián Mazzei en la noche más especial de Araceli y Suar
El verdadero motivo detrás de la ausencia de Fabián Mazzei en la noche más especial de Araceli y Suar

El verdadero motivo detrás de la ausencia de Fabián Mazzei en la noche más especial de Araceli y Suar

Durante casi veinte años, Fabián Mazzei fue testigo privilegiado de los momentos más difíciles que atravesó Araceli González en relación con Adrián Suar, su exmarido y padre de su hijo Tomás. A lo largo de todo ese tiempo, el actor acompañó a su esposa en cada conflicto, en las disputas judiciales y en los episodios de profunda tristeza que marcaron el vínculo entre la exmodelo y el actual gerente de programación de El Trece. Sin embargo, cuando parecía imposible imaginar un acercamiento, la historia dio un giro inesperado y llegó la reconciliación.

La señal más contundente de esta nueva etapa se vio en el estreno de Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás en el Teatro El Nacional. El productor decidió invitar a Araceli González al evento y ella aceptó la propuesta, dejando en evidencia que las diferencias quedaron atrás y que ambos están dispuestos a reconstruir el vínculo familiar.

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En una velada que reunió a numerosas figuras del espectáculo, medios de comunicación y fotógrafos, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: justamente Fabián Mazzei. Pese a estar invitado, el también actor eligió no asistir. De esa manera, permitió que su esposa compartiera ese momento especial junto a sus hijos, Florencia Torrente y Tomás, protagonistas centrales de este acercamiento entre sus padres.

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Consultada por la cronista de LAM (América TV), una emocionada Araceli habló sobre este presente familiar y expresó: “Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”. Sus palabras estuvieron acompañadas por una sonrisa que reflejaba la felicidad de atravesar una etapa completamente distinta a la de años anteriores.

Junto a Flor Torrente, quien también logró recomponer su relación con quien fuera su padrastro durante muchos años, la actriz contó además que esa misma noche tendría la oportunidad de conocer a Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Ante la inevitable consulta sobre la ausencia de Mazzei, fue la propia Araceli quien explicó los motivos. Aunque el actor había sido incluido en la invitación, finalmente decidió no sumarse al encuentro. “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney. Estaba invitado… pero no, consideramos que hoy es así. Por una cuestión de…. Vamos de a poco, ¿no? Ya.. los ravioles los domingos, ¿no?”, comentó entre risas, dejando en claro que el proceso de acercamiento avanza con tranquilidad y sin apresurar los tiempos de una relación familiar que busca sanar viejas heridas.

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RS FOTOS.

Cuál fue la reacción de Araceli González cuando le consultaron por la novia de Adrián Suar

El lunes por la noche la calle Corrientes fue escenario de un momento cargado de simbolismo: Araceli González asistió a la función para la prensa de Sottovoce, la obra encabezada por Adrián Suar, sellando así una suerte de tregua pública tras años de distancia y tensiones desde su separación.

La actriz se mostró emocionada y puso el foco en lo que significaba ese acercamiento, destacando que no se trataba solo de un gesto personal, sino también de un paso pensado en función de Toto Kirzner, el hijo que tienen en común. Sin embargo, en medio de las preguntas de los cronistas, hubo una consulta que elevó la temperatura del intercambio: su opinión sobre Rocío Robles, actual pareja de Suar.

adrian suarez y rocio robles araceli gonzalez

Con cautela y sin ánimo de alimentar controversias, Araceli optó por una respuesta medida: "No la conozco a ella. Ahora la voy a conocer. Sinceramente veo poca tele y no la conozco porque ella es más joven, yo soy de otra camada. Sé que es muy linda".

A pesar de la insistencia de la prensa, la actriz se mantuvo firme en su decisión de no profundizar en el tema ni generar nuevas fricciones. Más tarde, Rocío Robles también fue consultada por el encuentro y respondió en la misma línea conciliadora: "Nos conocimos y obviamente estuvo todo bien. Mientras Adrián esté feliz, yo estoy feliz. La familia es lo primero. ¿Dijo que soy linda? Ella es hermosa también. Si me tira flores, le tiro flores".

     

 

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