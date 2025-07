Reclamo en Defensa del Consumidor: en qué caso corresponde y cómo hacerlo

Se puede iniciar un reclamo gratuito en Defensa del Consumidor cuando una empresa, comercio o proveedor no respeta lo acordado en la venta de un producto o la prestación de un servicio. Entre los casos más frecuentes se encuentran recibir productos defectuosos o que no funcionan, cobros incorrectos, demoras o falta de entrega en compras online, o servicios como internet o telefonía que no satisfacen lo prometido.