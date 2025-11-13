Retiran del mercado siete cafés por graves irregularidades sanitarias
La ANMAT dispuso una medida de alcance nacional tras detectar anomalías en varios productos de café que se comercializaban en tiendas físicas y por internet.
Retiran del mercado siete cafés por graves irregularidades sanitarias
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de siete cafés en grano que se vendían en todo el país y también por internet, tras comprobar que no contaban con registros sanitarios válidos y estaban falsamente rotulados.
La medida quedó oficializada mediante la Disposición 8385/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio. La resolución alcanza a las marcas Caffé del Doge, Caffé del Ponte Rialto y Café Sol.
El caso comenzó con una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Un productor advirtió que su número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE), que identifica a las plantas habilitadas para elaborar alimentos, aparecía en envases de Caffé del Doge, aunque él nunca había fabricado esos productos. Al revisar los rótulos, también se comprobó que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), que certifica la autorización de venta de cada alimento, no coincidía con ninguno de los artículos que él elaboraba.
Tras la denuncia, inspectores realizaron un operativo en una sucursal de “Caffé del Doge Argentina SA”. Allí no encontraron el producto señalado, pero sí hallaron otro con datos inconsistentes: “Café expreso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Nero”, que presentaba un RNE vencido y un RNPA ilegible.
El encargado del local explicó que el café se usaba para preparar bebidas dentro del comercio y que los paquetes eran adquiridos a la empresa “Junio 1995 SRL”, propietaria de la marca Caffé del Doge. Consultada por la ANMAT, la firma reconoció que el fraccionamiento del producto se realizaba en una planta llamada “Café Sol”, ubicada en La Matanza.
Al inspeccionar esa planta, las autoridades encontraron una fábrica de café tostado en funcionamiento. Su titular confirmó que elaboraban productos propios bajo la marca Café Sol y que también fraccionaban para Caffé del Doge, aunque no poseían los certificados de RNE ni de RNPA exigidos por ley. Durante la inspección se detectaron más lotes sin registros visibles, que fueron intervenidos preventivamente.
Cuáles son los cafés que prohibió la ANMAT
Los productos prohibidos son: Doge Rosso Blend (Caffé del Doge); Café Clásico, Café Colombia, Café Gourmet y Café Línea Baristas (Café Sol); Intenso Blend (Caffé del Ponte Rialto); y Expresso Café Crema, este último sin marca identificable.
El informe del INAL concluyó que todos los artículos eran apócrifos, al carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulados, utilizando números de otros elaboradores o directamente inexistentes.
Además de la prohibición de comercialización, la ANMAT inició sumarios sanitarios contra Caffé del Doge Argentina – Junio 1995 SRL y contra el titular de la planta Café Sol. También se dispuso que ningún producto que exhiba el RNPA EXP. N° 4050-141467 pueda venderse en el país.