Retiran del mercado siete cafés por graves irregularidades sanitarias

El encargado del local explicó que el café se usaba para preparar bebidas dentro del comercio y que los paquetes eran adquiridos a la empresa “Junio 1995 SRL”, propietaria de la marca Caffé del Doge. Consultada por la ANMAT, la firma reconoció que el fraccionamiento del producto se realizaba en una planta llamada “Café Sol”, ubicada en La Matanza.

Al inspeccionar esa planta, las autoridades encontraron una fábrica de café tostado en funcionamiento. Su titular confirmó que elaboraban productos propios bajo la marca Café Sol y que también fraccionaban para Caffé del Doge, aunque no poseían los certificados de RNE ni de RNPA exigidos por ley. Durante la inspección se detectaron más lotes sin registros visibles, que fueron intervenidos preventivamente.

Cuáles son los cafés que prohibió la ANMAT

Los productos prohibidos son: Doge Rosso Blend (Caffé del Doge); Café Clásico, Café Colombia, Café Gourmet y Café Línea Baristas (Café Sol); Intenso Blend (Caffé del Ponte Rialto); y Expresso Café Crema, este último sin marca identificable.

El informe del INAL concluyó que todos los artículos eran apócrifos, al carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulados, utilizando números de otros elaboradores o directamente inexistentes.

Además de la prohibición de comercialización, la ANMAT inició sumarios sanitarios contra Caffé del Doge Argentina – Junio 1995 SRL y contra el titular de la planta Café Sol. También se dispuso que ningún producto que exhiba el RNPA EXP. N° 4050-141467 pueda venderse en el país.