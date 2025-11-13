Moria Casán reveló un polémico dato desconocido sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés
Desde su flamante programa televisivo, Moria Casán contó detalles hasta ahora ocultos sobre la ruptura de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ocurrida en 2022 tras varias crisis.
13 nov 2025, 13:07
13 nov 2025, 13:07

Moria Casán reveló un polémico dato desconocido sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés
Es sabido que Moria Casán tuvo una relación muy cercana a Marcelo Tinelli y su entorno familiar durante muchos años, dado que formó parte del jurado de ShowMatch en sus concursos de baile y canto por al menos una década. Razón más que válida para acreditar sus recientes declaraciones sobre cómo afectó al conductor el fin de su pareja con Guillermina Valdés, allá por mayo de 2022.
“Es brava Guillermina, eh. ¡¡Bravísima!!“, deslizó La One en su flamante programa La mañana con Moria (El Trece) después de que una de las integrantes del ciclo leyese un sugestivo posteo de la madre del hijo menor de Marcelo Hugo Tinelli que compartió en sus Instagram Stories.
Replicando una frase del periodista y escritor español Juan Tallón, Guillermina deslizó: “Estamos consumiendo nuestra vida en asuntos poco importantes, disfrazados de urgencia”, lo que inmediatamente fue interpretado como una clara indirecta contra su ex, en medio de sus conflictos económicos y familiares, si bien Moria aseguró que allí Valdés daba a entender que "no es el quilombo de ella".
Fue allí cuando Casán se refirió a la crisis y separación del popular conductor televisivo y la modelo. “Yo tengo noticias de gente muy cercana a ella que fue doloroso, muy doloroso”, deslizó de entrada.
Y mientras aclaró: “Esto no es una infidencia porque me lo contó gente que era íntima y ya no es íntima de la femenina", reveló que "ella lo quería dejar todo el tiempo, hasta que sucedió”.
“Esto es lo que se decía. Entonces supongo que si alguien... Están atravesando una relación medio tortuosa... Después cuando llega el momento difícil... y además tiene un hijo que es un divino...”, concluyó Moria dejando abierto su comentario para que los telespectadores saquen sus propias conclusiones.
Qué dijo Moria Casán sobre cómo comenzaron los problemas económicos de Marcelo Tinelli
El sorpresivo posteo de Juanita Tinelli en Instagram, donde reveló días pasados haber sido amenazada lanzando duras críticas hacia su padre, dejó al descubierto una interna familiar hasta ahora desconocida dentro del entorno de Marcelo Tinelli. A partir de ese mensaje, comenzaron a surgir distintas voces del clan, que aportaron nuevos matices al conflicto.
En medio de este revuelo, Moria Casán aprovechó su programa La mañana con Moria (El Trece) para contar cómo, según ella, se originaron los problemas económicos del conductor, remontándose a su separación de Paula Robles tras más de una década juntos.
“Acá de la que menos se habla y que es brava, y que fue uno de los problemas, yo sé, es la Robles (Paula). Es la más callada, de la que menos se dice, pero fue la mujer por la que se separó de la madre de sus primeras hijas”, lanzó la diva con su estilo característico.
Luego agregó: “Esto no se lo perdonó mucho (Soledad Aquino), aunque después se ensamblaron y todo, pero ella fue quien le quitó el marido”.
Según Moria, la ruptura entre Tinelli y Robles en 2009 habría sido un punto de inflexión en la economía del empresario. “Por no pagar en su momento y no coincidir en el divorcio para poner el billete cuando había que ponerlo, ahí arranca la sociedad de Tinelli con gente que después se le complica”, afirmó sin filtros.
La conductora también explicó que esa decisión marcó el inicio de una serie de conflictos financieros: “Ahí empieza el quilombo, por no arreglar determinadas cosas. ¿Sabés por qué pasa eso? Por la ambición que le agarró a Marcelo Hugo de querer todo, con quien yo hablé, y él me comentó esto”, relató.
Finalmente, Moria reveló una confesión que el propio Tinelli le habría hecho en una charla íntima: “Él mismo se culpaba de querer todo. Me dijo: ‘fui un pelotu... por no arreglar ciertas cosas, me metí en otras que me re complicaron’”.