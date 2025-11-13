Una argentina denunció a una aerolínea internacional y ahora deberán pagarle una fortuna

En diciembre de 2022, Iberia se presentó ante la Justicia a través de un apoderado y argumentó que las imágenes habían sido adquiridas a través del banco fotográfico Getty Images por 35 euros. Sin embargo, el juez Amalfi consideró que la empresa no logró acreditar fehacientemente la compra ni la licencia de uso correspondiente.

Siempre según el fallo judicial, “en una audiencia que se llevó adelante en julio de 2023, el apoderado de la firma admitió que en el sitio web de Iberia se utilizaba una fotografía de la Sra. M.F.D., que tal fotografía, al momento, estaba aún siendo usada; y admitió que nunca existió contrato entre la Sra. D. y la firma Iberia”.

“No media otro resultado que considerar que no medió consentimiento ni autorización alguna por parte de la Sra. M.F.D. para el uso de su imagen en una página oficial Web de la firma demandada -bajo el nombre de Iberia-”, sostuvo el magistrado, quien calificó la conducta de la aerolínea como una violación al artículo 53 del Código Civil y Comercial.

Además, el juez mencionó que “la protección de la imagen de una persona, desde el punto de vista objetivo, ya se encontraba prevista por el art. 31 de la ley 11.723, el cual dispone que el retrato de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la misma”.

El fallo millonario que beneficio a una argentina tras demandar a Iberia

Avión de Iberia

En ese marco, el juez Amalfi fijó el monto del daño material en algo más de 19 millones de pesos, calculado en base al valor actual de pasajes aéreos y al tiempo durante el cual la foto fue utilizada. Por su parte, determinó un daño moral de cinco millones debido a la afectación emocional y la falta de respuesta de la empresa durante años.

En consecuencia, Iberia deberá abonar $24.110.000 más intereses dentro del término de 10 días desde que la sentencia quede firme.