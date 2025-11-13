Una argentina denunció a una aerolínea internacional y ahora deberán pagarle una fortuna
La Justicia de Mar del Plata falló a favor de una mujer que había presentado una demanda hace 15 años.
Una argentina denunció a la aerolínea internacional Iberia y ahora deberán pagarle una fortuna.
La aerolínea Iberia fue condenada a pagar más de 24 millones de pesos a una mujer argentina por la utilización de una fotografía tomada por ella y que fue utilizada en el sitio web oficial de la empresa sin su consentimiento. La resolución fue dictada por el juez Heber Amalfi, del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Mar del Plata, luego de una causa que se extendió por 15 años.
Según el expediente, la denunciante, identificada con las iniciales M.F.D., quien según testigos es profesora de danza, se enteró en 2010, a través de allegados, que la compañía española había publicado fotografías suyas en secciones como “vuelos desde Buenos Aires”.
Las imágenes habían sido tomadas a título personal y sin fines comerciales. Al principio, la mujer pensó que se trataba de un caso aislado. Con el tiempo comprobó que las fotos seguían siendo utilizadas reiteradamente por la compañía en distintos apartados del sitio web institucional.
Cómo fue el proceso judicial de la demanda millonaria a Iberia
Durante el proceso judicial, M.F.D. aseguró que intentó comunicarse con Iberia en múltiples ocasiones, pero no obtuvo respuesta alguna, según consta en la resolución judicial. En septiembre de 2020, la mujer se reunió con una escribana para que certificara que “en el dominio https://www.iberia.com/es/vuelos-baratos/Buenos-Aires/, se continuaban utilizando sus imágenes personales”. En julio de 2021, se inició un procedimiento de mediación prejudicial“sin que se arribara acuerdo alguno”.
En diciembre de 2022, Iberia se presentó ante la Justicia a través de un apoderado y argumentó que las imágenes habían sido adquiridas a través del banco fotográfico Getty Images por 35 euros. Sin embargo, el juez Amalfi consideró que la empresa no logró acreditar fehacientemente la compra ni la licencia de uso correspondiente.
Siempre según el fallo judicial, “en una audiencia que se llevó adelante en julio de 2023, el apoderado de la firma admitió que en el sitio web de Iberia se utilizaba una fotografía de la Sra. M.F.D., que tal fotografía, al momento, estaba aún siendo usada; y admitió que nunca existió contrato entre la Sra. D. y la firma Iberia”.
“No media otro resultado que considerar que no medió consentimiento ni autorización alguna por parte de la Sra. M.F.D. para el uso de su imagen en una página oficial Web de la firma demandada -bajo el nombre de Iberia-”, sostuvo el magistrado, quien calificó la conducta de la aerolínea como una violación al artículo 53 del Código Civil y Comercial.
Además, el juez mencionó que “la protección de la imagen de una persona, desde el punto de vista objetivo, ya se encontraba prevista por el art. 31 de la ley 11.723, el cual dispone que el retrato de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la misma”.
El fallo millonario que beneficio a una argentina tras demandar a Iberia
En ese marco, el juez Amalfi fijó el monto del daño material en algo más de 19 millones de pesos, calculado en base al valor actual de pasajes aéreos y al tiempo durante el cual la foto fue utilizada. Por su parte, determinó un daño moral de cinco millones debido a la afectación emocional y la falta de respuesta de la empresa durante años.
En consecuencia, Iberia deberá abonar $24.110.000 más intereses dentro del término de 10 días desde que la sentencia quede firme.