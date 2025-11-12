Fernando Báez Sosa: el desgarrador relato del papá de Pertossi, uno de los rugbiers, al recordar cómo se enteró del crimen

Los detalles de como se enteró la familia Pertossi del crimen

Pertossi relató también cómo se enteró del crimen que marcaría para siempre su vida. “Eran las 10.30 de la mañana y recibo ese maldito llamado, el que nunca querés esperar. Un conocido me dijo: ‘Marcos, poné Crónica, Lucas mató a un pibe’”, recordó. Según contó, en ese momento no podía creer lo que estaba escuchando.

El padre de Lucas insistió en que su hijo fue injustamente condenado: “No hay ADN, no lo tocó, no le pegó. Fue una desgracia. Él estaba sentado, se armó, como dicen ellos, el tole tole, prendió el celular, vio que le estaban pegando al amigo, fue a separarlo. Fue todo un instante, una cosa súper rápida. No quiero hablar mucho sobre quién fue o quién empezó, pero Lucas recuerda esto todos los días”.

Cuando por si sentía que los ocho rugbiers habían sido “condenados por la sociedad” antes de que la Justicia dictara sentencia, Pertossi respondió sin dudar: “Sí, en el caso de Lucas sí. Tengo la certeza, la plenitud de que Lucas es inocente, Lucas no hizo nada”.

Actualmente, los ocho jóvenes se encuentran cumpliendo sus condenas en la Unidad Penitenciaria N°6 de Dolores. Cinco de ellos: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras que Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron 15 años de cárcel por ser considerados partícipes secundarios del homicidio doblemente agravado.

Netflix estrena una serie sobre el caso

Las declaraciones de Marcos Pertossi se conocieron justo antes del estreno de “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, la nueva serie documental de Netflix que reconstruye minuto a minuto el crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, la docuserie, que se estrena este jueves 13 de noviembre, incluye testimonios exclusivos, material de archivo inédito y entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados.

“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, anticipó la plataforma en su cuenta oficial de X, y agregó: “El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental de tres episodios, aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años”.

El documental promete revivir el minuto a minuto del crimen, el proceso judicial y la profunda marca que dejó en la sociedad argentina.

Mientras tanto, la familia Báez Sosa continúa exigiendo justicia plena y mantiene viva la memoria de Fernando con actos y campañas solidarias. “Queremos que nadie más pase por lo que pasamos nosotros”, repite una y otra vez Graciana, la madre del joven, en cada aniversario del crimen.